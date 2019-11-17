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الأرصاد الجوية تطمئن المواطنين: حالة الطقس غدا مستقرة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:26 م
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حالة الطقس
حالة الطقس
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طمأنت الأرصاد الجوية المواطنين بشأن حالة الطقس غدا، مؤكدة أن البلاد تشهد طقس خريفي مستقر علي جميع أنحاء البلاد، كما نشرت بيانا توضح فيه تفاصيل حالة الطقس غدا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، أن يسود الطقس غدا الإثنين الموافق 18/11/2019، حالة من الأعتدال في الجو، ويكون الطقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الرؤية تقل في الشبورة المائية التي تظهر صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معلنة أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية شرقًا، كاشفة عن حالة البحرين المتوسط والأحمر؛ حيث سيرتفع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية شرقية.

وقالت الأرصاد الجوية إن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر بكثرة علي السواحل الشمالية والبحر المتوسط والرياح تكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة علي الشمال، مما يؤدي لاضطراب الملاحة شمالا.

بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات مصر

القاهرة 17 27

شبين الكوم 18 26

طنطا 18 26

دمنهور 18 27

الإسكندرية 18 27

بلطيم 19 25

مطروح 15 25

بورسعيد 22 24

دمياط 21 24

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 18 27

السويس 18 27

العريش 17 26

شرم الشيخ 22 27       

الغردقة 20 28

مرسى علم 21 27

الفيوم 18 27

بني سويف 18 27

المنيا 15 26

أسيوط 14 27

سوهاج 16 27

قنا 16 28

الأقصر 15 28

أسوان 16 29  
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