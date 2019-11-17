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"مياه الدقهلية" تصرف قطع موفرة للمصالح الحكومية (صور)

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:25 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ بتوفير ما يقرب من 25 ألف قطعة موفرة للمصالح الحكومية والمواطنين من المشتركين لديها في نطاق محافظة الدقهلية.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك مياه الشرب، وما جاء بوثيقة ترشيد الاستهلاك الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار رئيس مياه الدقهلية إلى أنه جار حاليًا التعاقد على 70 ألف قطعة موفرة لتغطية عدد أكبر من المشتركين، وأكد أن الشركة تستهدف تركيب القطع الموفرة لدى جميع المشتركين لديها.

يذكر أن القطع الموفرة تعمل على توفير استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 75% بدون التأثير على كفاءة استخدام المياه، وأضاف أن القطع الموفره تتيح تدفق مياه ثابت عند جميع الضغوط، كما تناسب جميع أنواع الخلاطات وحنفيات المياه، ومتوفرة بمقاسات مختلفة للحمامات والمطابخ، وتتميز بسهولة الفك والتركيب والتنظيف، وعمر افتراضي طويل.

وبالمقارنة عند استخدام القطع الموفرة وبدونها فإنه على سبيل المثال خلال استخدام المياه بحوض الحمام فيتم استهلاك نحو 12 لتر لكل دقيقة، أما عن استخدام القطع الموفرة فيصبح الاستهلاك 3 لتر لكل دقيقة، وبالحنفيات العادية يتناقص الاستهلاك من 14-16 لتر لكل دقيقة إلى نحو 3.5 لتر لكل دقيقة.

ويقل استهلاك المياه بالدش من نحو 24 لتر كل دقيقة إلى نحو 9 لتر لكل دقيقة، وفي حوض المطبخ ينقص الاستهلاك من 16 لتر لكل دقيقة إلى نحو 6-8 لتر كل دقيقة، مما يساهم في توفير مياه الشرب، ويقلل قيمة فواتير المشتركين.
"مياه الدقهلية" تصرف قطع موفرة للمصالح الحكومية (صور)
"مياه الدقهلية" تصرف قطع موفرة للمصالح الحكومية (صور)
"مياه الدقهلية" تصرف قطع موفرة للمصالح الحكومية (صور)
"مياه الدقهلية" تصرف قطع موفرة للمصالح الحكومية (صور)
"مياه الدقهلية" تصرف قطع موفرة للمصالح الحكومية (صور)
"مياه الدقهلية" تصرف قطع موفرة للمصالح الحكومية (صور)
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