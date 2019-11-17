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"العناني" يتفقد أعمال ترميم المبنى الأثري لقناة السويس

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:25 م
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الزيارة
الزيارة
حسام زيدان
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توجه الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم، إلى المبنى الإداري الأول لهيئة قناة السويس في مدينة الإسماعيلية؛ لتفقد مستجدات أعمال مشروع ترميم المبني الأثري وإعادة توظيفه إلى متحف يسرد تاريخ قناة السويس.

وبدأت أعمال ترميم المبنى منذ شهر أبريل الماضي وتم إنجاز حوالي 65% من إجمالي المشروع ومن المقرر افتتاحه في غضون منتصف عام 2020.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور خالد العناني وزير الأثار في الاحتفالية التي تنظمها اليوم الهيئة بمناسبة مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس "1869-2019" للملاحة البحرية، وذلك بالمارينا الجديد شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية. بدعوة من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وحضر الاحتفالية السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بمصر، ورئيس جمعية أصدقاء فرديناند ديلسيبس، و الاستاذ احمد عبيد مساعد وزير الاثار للشؤون الفنية و الاستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف و د. نيفين نزار معاون وزير الاثار لشؤون العرض المتحفي وأعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس، واستمع الحضور إلى عرض تقديمي يسرد تاريخ القناة ويوضح أهميتها لحركة التجارة العالمية، كما شاهد الضيوف فيلماً تسجيلياً يوثق المراحل المختلفة التي مرت بها قناة السويس منذ إنشائها وحتى الآن.
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