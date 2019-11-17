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رئيس البرلمان يشكر وفد مصر بمجلس حقوق الإنسان بجنيف

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:25 م
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علي عبد العال
علي عبد العال
إسلام شعراوي
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استعرض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إنجازات الوفد المصرى بملف مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف باعتباره رئيس الوفد الرسمي المصري بالاستعراض الدورى الشامل بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان، قائلا: "في البداية أؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد مسيرة الوطن ويعمل بإخلاص وتخطى العديد من الصعاب".

وأضاف "مروان"، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الأحد، إن مصر قدمت يوم 13 نوفمبر الجارى تقريرها الدورى الثالث فى إطار آلية الاستعراض الدورى الشامل فى جنيف.

وأشار إلى أن هناك إشادة من أكثر من 80% من الدول التى شاركت فى الاستعراض بجنيف، وحول عدد التوصيات التى وجهتها الدول لمصر وبلغت 372 توصية قال "مروان" إنها تأتى فى إطار ما تكفله الآلية من فرص لتبادل الآراء بهدف مساندة الدولة محل الاستعراض.

وأكد أنه عقد 4 لقاءات قبل الاستعراض مع المجموعات العربية والأفريقية ودول عدم الانحياز لشرح الإنجازات الفعلية وكشف الحقيقة والرد على الاسئلة، مُشيرًا إلى أن مصر استعادت الثقل الدولي.

من جانبه، قدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشكر للوفد المصري الرسمي الذي قدم ملف مصر بشأن حقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان قائلا: "كانوا خير ممثلين لمصر، واستطاعوا إفشال المخططات التي كانت تحاك ضد مصر من أعدائها بالداخل والخارج، والتي كانت تقودها الجماعات الإرهابية، بهدف تشويه صورتنا فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان".

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، قرارين لرئيس الجمهورية، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.

حيث أحال عبدالعال قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أيضًا.

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