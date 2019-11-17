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اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لـ24 عالما وإماما من كردستان العراق بخريجي الأزهر

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:25 م
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اللقاء
اللقاء
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انطلقت اليوم، فعاليات الدورة التدريبية لعلماء وأئمة كردستان العراق الذي يبلغ عددهم أربعة وعشرين إمامًا وخطيبًا، وتستمر الدورة لمدة شهر يتلقون فيها عدة محاضرات عن الأسس بنى عليها الإسلام شريعاه السماء.

ويلتقي هؤلاء الدارسون بكبار علماء الأزهر الشريف الذين سيوضحون لهم ضرورة الأخذ بناصية العلم من علماءه العدول واغتنام هذه الفرصة لصقل مواهبهم والتعامل مع مستجدات العصر بعقل سليم.

كما التقى الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي عضو هيئة كار العلماء- نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة بالمتدربين وأجرى معهم حوارًا استمع فيه إلى نقاشاتهم ورؤاهم.

كما أكد لهم أن هذه الدورة تعد فرصة طيبة للتعرف والاستزادة من المنهج الأشعرى الذي يعصم الدماء ويعمل على توحيد الأمة ونبذ الفرقة والعنف، وحثهم على ضرورة التعامل مع معطيات العصر وفى مقدمتها الشبكة العنكبوتية لما لها من آثر واضح في عقول وتوجهات الناس خاصة الشباب منهم، واستخدام التكنولوجيا في توصيل رسالة الإسلام الصحيح.

ومن جانبه طالب أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة بضرورة تشكيل مجموعة من هؤلاء العلماء المتدربين لمقابلة شباب كردستان العراق وإجراء حوارات موسعة معهم تناقش الأفكار المتطرفة وتفنيدها وتحصينهم منها، مؤكدًا على أن المنظمة تمد يد العون لعلماء كردستان العراق خدمة منها لتحقيق الرسالة التى أنشئت من أجلها المنظمة وهى خدمة الإسلام والمسلمين.

جدير بالذكر أن المنظمة تعقد هذه الدورات لأئمة العالم الإسلامى فى إطار رسالتها لنشر وسطية وسماحة الدين ومقاومة الغلو والتطرف.
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