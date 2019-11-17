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الليلة.. "مصر النهاردة" يناقش مشاركة الرئيس السيسي بقمة العشرين وأفريقيا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:23 م
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برنامج مصر النهاردة
برنامج مصر النهاردة
ميسون أبو الحسن
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يقدم الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، متابعة لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي باجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا في العاصمة الألمانية برلين؛ بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات.


ويقدم ضيوف الفقرة قراءة تحليلية لأهمية مبادرة قمة العشرين وأفريقيا في دعم التعاون الاقتصادي بين القارة ودول مجموعة العشرين، وسلسلة من اللقاءات الهامة التي يعقدها الرئيس السيسي على هامش الزيارة تتضمن قمة مصرية ألمانية مع المستشارة إنجيلا ميركل، إلى جانب عدد من القادة و رؤساء المنظمات الدولية المشاركين في القمة.

وتستضيف الفقرة أشرف العشري الكاتب المتخصص في الشؤون العربية ومدير تحرير الأهرام.

 

كما تستعرض الحلقة الليلة جهود الدولة لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلك، وتستضيف الفقرة اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك.

يذكر أن البرنامج من تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويذاع فى العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.

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الكلمات المفتاحية

مشاركة السيسي بقمة العشرين وأفريقيا زيارة السيسي لبرلين برنامج مصر النهاردة الفجر السيسي في ألمانيا

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