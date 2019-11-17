محافظ الإسكندرية لوفد يوناني: نحرص على تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات

استقبل اليوم الأحد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية وفدا يونانيًا مكونا من ١٠٠ فرد برئاسة "كريكيديس اليفثيريوس" عمدة ثاسوس اليونانية، ومجموعة من كبار الشخصيات اليونانية التي تزور محافظة الإسكندرية في ضوء التأكيد علي عمق الروابط التي تجمع البلدين اليوناني والسكندري، ولتعزيز أواصر التعاون والصداقة بين البلدين، وفي ظل استضافة مكتبة الإسكندرية النسخة الثانية من منتدي الصداقة المصري اليوناني الذي يقام مساء اليوم.



وخلال استقباله لعمدة ثاسوس، أوضح محافظ الإسكندرية ما يتم من تعاون وتعزيز سبل العلاقات بين مدينة الإسكندرية ومدن البحر المتوسط كايطاليا وقبرص وليماسول.



وأشار"قنصوة" إلى العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع بين مصر واليونان، منذ العصور القديمة وحتى الآن، وما يتضمنها من علاقات ثقافية وتاريخية قوية، موضحا أن الإسكندرية احتضنت مجتمعًا يونانيًا كبيرًا ووجودًا لليونانيين منذ القدم.



وأكد قنصوه أن المحافظة تحرص علي تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات على كافة الأصعدة مع مدن البحر المتوسط، وأن المحافظة لديها مقومات عديدة للعمل في ذلك الاتجاه وهو ما سيعزز التعاون. لافتًا أن الجانبين اليوناني والسكندري لديها مجالات عديدة مشتركة للتعاون في المستقبل، انطلاقا من أن مصر واليونان لديهما أرضا صلبة نحو التعاون المثمر.



من جانبه، وجه عمدة ثاسوس الشكر إلى محافظ الإسكندرية علي حفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته بوجوده في الإسكندرية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية اليونانية علاقات وطيدة تمتد عبر التاريخ، وأنه يتم العمل على إرساء قواعد التعاون وتعزيز وتدعيم العلاقات القائمة بين الجانبين.



جاء ذلك بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، والدكتور وليد عبد العظيم مستشار محافظ الإسكندرية لشئون البيئة.

