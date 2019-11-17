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غدًا.. الإعلامي العماني سلطان بن خميس اليحيائي ضيف "صوت العرب"

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:18 م
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الإعلامي العماني سلطان بن خميس اليحيائي
الإعلامي العماني سلطان بن خميس اليحيائي
ميسون أبو الحسن
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يستضيف برنامج اغاني و عجباني، الذي يذاع على موجات صوت العرب، من إعداد و تقديم أسماء عبدالحكيم، غدًا الإثنين، الساعة الواحدة ظهرًا، الإعلامى الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي رئيس المركز العماني للإعلام السياحي؛ للحديث ذكرياته في مصر، وأهم مجالات التعاون السياح والإعلامي بين البلدين.

 

ويختار "اليحيائي" مجموعة من الأغاني، منها: حلوة عمان -حسين الجسمي قابوس تزهو بك الأعوام - المجموعة ؛ على عمان وديني - فهد بلان ؛ يا وطن كلنا نحبك - عبدالحميد الكيومي، بمناسبة العيد القومي التاسع والأربعون لسلطنة عمان.

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الكلمات المفتاحية

الفجر الإعلامي العماني سلطان اليحيائي إذاعة صوت العرب

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