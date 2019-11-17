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رابط كورة لايف Albania مشاهدة مباراة فرنسا وألبانيا بث مباشر يلا شوت FRANCE كورة اونلاين مشاهدة فرنسا اليوم youtube

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:16 م
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بوابة الفجر
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يبدو أن الديك الفرنسي أمام فرصة جديدة لتحقيق انتصار جديد عندما يلتقي مع Albania، مشاهدة مباراة فرنسا وألبانيا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات يورو 2020، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع، ضمن مباريات الجولة العاشرة من التصفيات.

موعد مباراة فرنسا ضد ألبانيا

تلتقون مع مباراة فرنسا وألبانيا بث في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والصومال وبيروت، الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت موريتانيا وغرينيتش gmt، الساعة الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت دبي ومسقط، عبر فضائية beIN Sports HD 1 التي خصتت المصري علي محمد علي للتعليق على اللقاء، ويمكنكم ضبط ترددها على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 12264 أو التردد 11547 على القمر الصناعي سهيل سات.

فرنسا تتطلع لكتابة النهاية السعيدة

استطاع المنتخب الفرنسي أن يحسم تأهله رسميا إلى نهائيات يورو 2020 بعدما حقق الانتصار في 7 مباريات من أصل 9 مواجهات خاضها خلال مشواره بالتصفيات، المنتخب الفرنسي قدم أداء وعروض قوية للغاية استحق على أثرها بلوغ النهائيات ومواصلة النتائج الإيجابية عقب حصد لقب كأس العالم الأخيرة.

منتخب فرنسا حقق 7 انتصارات منذ بداية التصفيات حتى الآن على منتخبات مولدوفا برباعية، وإيسلندا برباعية، وأندورا برباعية، وألبانيا برباعية، وإندورا بثلاثية، وأيسلندا بهدف، وأخيرا مولدوفيا بهدفين لهدف، وتعادل في لقاء أمام تركيا بهدف لمثله، وخسر في لقاء أمام تركيا بهدفين لهدف، واستطاع أن يحرز 23 هدفا كأقوى هجوم في المجموعة، وتلقت شباكه 6 أهداف، ويسعى المنتخب الفرنسي إلى تحقيق الانتصار وحسم مباراة اليوم لصالحه وكتابة نهاية سعيدة وإيجابية خلال مشواره بالتصفيات في الفترة الماضية.

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا أمام ألبانيا

حراسة المرمى: ستيف مانداندا

خط الدفاع: لوكاس ديني - كليمون لونجليه - رافائيل فاران - بينجامين بافارد

خط الوسط: نجولو كانتي - كورينتين توليسو - كينجسلي كومان - أنطوان جريزمان - كيليان مبابي

خط الهجوم: أوليفيه جيرو

تشكيل ألبانيا المتوقع أمام فرنسا

حراسة المرمى: توماس ستراكوشا

خط الدفاع: أوديسي روشي - أدريان إسمايلي - ميرجيم مافراي - بيرات ديمستي - السيد هيساي

خط الوسط: أمير إبراشي - يايير رمضاني - كيدي باري

خط الهجوم: بيكيم بالاي - راي ماناج

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