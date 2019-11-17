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وزير الآثار يشارك الاحتفال بمرور 150 عام على افتتاح قناة السويس

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:15 م
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جانب من مشاركة وزير الآثار
جانب من مشاركة وزير الآثار
حسام زيدان
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نشارك الدكتور خالد العناني وزير الآثار في الاحتفالية التي تنظمها اليوم، هيئة قناة السويس بمناسبة مرور 150 عامًا على افتتاحها، "1869-2019" للملاحة البحرية، وذلك بالمارينا الجديد شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية، بدعوة من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.

وحضر الاحتفالية السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا بمصر، ورئيس جمعية أصدقاء فرديناند ديلسيبس، وأحمد عبيد مساعد وزير الآثار للشؤون الفنية، وؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتورة نيفين نزار معاون وزير الآثار لشؤون العرض المتحفي، وأعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس.

وخلال الاحتفالية استمع الحضور إلى عرض تقديمي يسرد تاريخ القناة، ويوضح أهميتها لحركة التجارة العالمية، كما شاهد الضيوف فيلمًا تسجيليًا يوثق المراحل المختلفة التي مرت بها قناة السويس منذ إنشائها وحتى الآن.

كما أهدى رئيس هيئة قناة السويس درع الهيئة إلى وزير الآثار تخليدًا و تذكارًا لهذه المناسبة.
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الكلمات المفتاحية

هيئة قناة السويس قناة السويس الجديدة الفجر افتتاح قناة السويس

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