Advertisements
Advertisements
Advertisements

جريزمان يطعن برشلونة في تصريحات جديدة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:24 م
Advertisements
جريزمان
جريزمان
علي نبوي
Advertisements
أكد الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة أن إحراز الأهداف أمر لا يشغله بل ما يشغله هو مساعدة زملائه في الفريق الكتالوني.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلامية :"أنا لاعب يفكر في الفريق أولا إن إستطعت التسجيل سيكون الأمر جيدا لكنه ليس هدفي الأساسي".

وتابع :"البارسا ليس نادي سهل كي تتأقلم فيه، أنا في نادي جديد، فريق جديد، تكتيك جديد و مركز جديد لكن... حسنا يجب العمل".

وتابع :" أنا فخور بالمكان الذي أنا فيه، العمل وحده هو من سيعطيك المكافئة، أعلم أنني إن أخذت ثقة بنفسي كل الأمور ستسير بسلاسة".

وواصل :"أتطلع أن أكون لاعب مهم في النادي، أن أحصل على دقائق لعب كافية، أن أسجل الكثير من الأهداف و أمنح الكثير من التمريرات الحاسمة، التأهل في دوري الأبطال، أن نتصدر الدوري و أن أكون جاهزا للمنتخب في شهر مارس و لبطولة اليورو 2020".

وعن يورو 2020 قال :"كل بطولة تلعبها تريد أن تفوز بها لكن الأمر سيكون صعبا ، كوننا أبطال العالم لا يعني أننا سنفوز 3-0 و 4-0 و نتأهل للنهائي الأمر سيكون معقدا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة جريزمان برشلونة اخبار الرياضة

أخبار تهمك

لايف alostora مشاهدة مباراة السودان وجنوب افريقيا كورة ستار بث مباشر مباراة السودان وجنوب افريقيا كورة ستار NOW

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. سقوط قتلى وجرحى إثر كارثة في الوراق "صور"

منذ أقل من ساعتين

عرض برازيلي لنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

منذ يوم

عاجل | لحظة بلحظة.. تفاصيل محاكمة "راجح" قاتل محمود البنا شهيد الشهامة بحضور مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

راموس يرحب بعودة رونالدو لريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

تزامنًا مع افتتاح قناة الزمالك.. هدية كبيرة من مرتضى منصور للجماهير

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. برشلونة يضم "نيمار" بالعافية

منذ أقل من ساعة

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رينيه فايلر يوصي يرحيل نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

2 مقابل 2.. خريطة رينيه فايلر لصفقات الأهلي في يناير

منذ ساعة و 14 دقيقة

صورة صادمة لخالد سليم.. والجمهور: "شكله عيان"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

نجم ريال مدريد المُعار: قاتلت لأكون أساسيًا.. وليجانيس كالعائلة

لاسارتي يرشح جريزمان للانضمام إلى برشلونة

أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 30 مارس.. صفقة القرن على أعتاب البلوجرانا وميسي يختار فريقه القادم

أهم أخبار برشلونة اليوم: جريزمان يوجه رسالة قوية لميسي ونيمار يضحي من أجل البرسا والصفقة الرابعة تقترب من الحسم رسميا

جريزمان يعترف: هذه أزمتي في تدريب برشلونة

ميسي يفتعل أزمة مع جريزمان في برشلونة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:28 م

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

عاجل.. سقوط قتلى وجرحى إثر كارثة في الوراق "صور"

02:18 م

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

11:38 ص

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

08:37 ص

عاجل.. رينيه فايلر يوصي يرحيل نجمي الأهلي

01:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status