جريزمان يطعن برشلونة في تصريحات جديدة

أكد الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة أن إحراز الأهداف أمر لا يشغله بل ما يشغله هو مساعدة زملائه في الفريق الكتالوني.



وأضاف في تصريحات لوسائل إعلامية :"أنا لاعب يفكر في الفريق أولا إن إستطعت التسجيل سيكون الأمر جيدا لكنه ليس هدفي الأساسي".



وتابع :"البارسا ليس نادي سهل كي تتأقلم فيه، أنا في نادي جديد، فريق جديد، تكتيك جديد و مركز جديد لكن... حسنا يجب العمل".



وتابع :" أنا فخور بالمكان الذي أنا فيه، العمل وحده هو من سيعطيك المكافئة، أعلم أنني إن أخذت ثقة بنفسي كل الأمور ستسير بسلاسة".



وواصل :"أتطلع أن أكون لاعب مهم في النادي، أن أحصل على دقائق لعب كافية، أن أسجل الكثير من الأهداف و أمنح الكثير من التمريرات الحاسمة، التأهل في دوري الأبطال، أن نتصدر الدوري و أن أكون جاهزا للمنتخب في شهر مارس و لبطولة اليورو 2020".



وعن يورو 2020 قال :"كل بطولة تلعبها تريد أن تفوز بها لكن الأمر سيكون صعبا ، كوننا أبطال العالم لا يعني أننا سنفوز 3-0 و 4-0 و نتأهل للنهائي الأمر سيكون معقدا".