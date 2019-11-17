مانشستر يونايتد يتسلل لخطف موهبة الدوري الإنجليزي

يرغب نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع صانع الألعاب جيمس ماديسون لاعب فريق ليستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتدعيم صفوفه، وذلك بحسب ما نقلته تقارير صحفية في إنجلترا.



ووفقا لصحيفة :"مانشستر إيفينينج" فإن مانشستر يونايتد حددوا بالفعل هدفهم القادم بسوق الإنتقالات، جيمس ماديسون الشاب الإنجليزي هو القطعة الناقصة في التشكيل الهجومي للفريق".



وأضافت الصحيفة بأن تألق ماديسون مع ليستر سيتي هذا الموسم يجعل اليونايتد يحتاجه بشكلٍ اكبر نظراً لضعف الفريق خارج الديار.



وتابعت الصحيفة بأنه في حالة إتمام الانتقال فإن ماديسون سيحصل ليستر سيتي على مقابل مالي كبير، كحال زميله السابق هاري ماجواير، ولكن إنتقال جيمس ماديسون سيُعد استثماراً كبير لمانشستر يونايتد.



وأشارت الصحيفة إلى أن جيمس ماديسون وجوردن سانشو هما الصفقتان الحلم داخل مانشستر يونايتد، وعلى الرغم من توقيع سانشو على عقدٍ جديد مع بوروسيا دورتموند لا يزال التوقيع مع جيمس ماديسون أمرًا ممكنًا.