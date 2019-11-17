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عاجل | "راجح قاتل".. كواليس 5 مشاهد لحظة وصول مرتضى منصور مقر محاكمة قتلة "شهيد الشهامة" (صور)

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:49 ص
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مرتضى منصور يصل محكمة شبين الكوم
مرتضى منصور يصل محكمة شبين الكوم
أحمد الباهي
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وصل المستشار مرتضى منصور، قبل قليل، لمقر محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك وسط تواجد أمني مكثف بمحيط الشوارع المؤدية للمحكمة وداخلها، ووسط تجمع غفير للأهالي.

كما وصل اللواء سعيد عباس محافظة المنوفية إلى مقر المحاكمة، للاطمئنان على انتظام سير المحاكمة وعدم وجود مشاغبات، واستقرار الحالة الأمنية، وكذلك متابعة سير أحداث القضية.

وتواجدت أسرة محمود البنا داخل قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر برفقة محاميهم، وكذلك أسر المتهمين محمد راجح وأعوانه والمحامين الخاصة بالدفاع عنهم.

وبدأ الاستعداد والتأهب داخل المحكمة من أجل الدخول إلى غرفة المحاكمة، لبدء مرافعات الجلسة الثالثة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة".

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم الأربعاء، الموافق 9 أكتوبر عام 2019، حيث تعرض محمد محمود البنا طالب في الثانوية العامة بمركز تلا التابع لمحافظة المنوفية، للطعن من محمد أشرف راجح واثنين من زملائه، حتى سقط جثة هامدة.

ويأتي ذلك عقب أن اعترضوا طريقه فور خروجه من الدرس وبقاءه بمفرده، فاستغلوا ذلك وقاموا بالتعدي عليه بألة حادة "مطواة"، وطعنوه في أماكن متفرقة بالجسد، حتى وصل إلى مستشفى تلا ولكن لم يستطع الأطباء إنقاذه من هذه الطعنات التي أودت بحياته.

وكان ذلك على خلفية اعتراض المجني عليه للجاني في معاكسة فتاة والتحرش بها وضربها بالشارع، فقرر الجاني الانتقام منه والترصد له وقتله، وأدى ذلك الأمر إلى اشتعال فتيل الغضب بين أهالي تلا وتحول إلى المنوفية ومصر كلها، حتى أصبحت قضية رأي عام.
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