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عاجل | "راجح قاتل".. محافظ المنوفية يتفقد تأمين محاكمة قتلة "شهيد الشهامة"

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:32 ص
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محيط مجمع محاكم شبين الكوم
محيط مجمع محاكم شبين الكوم
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تفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، منذ قليل، إجراءات تأمين ثالث جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف راجح و3 آخرين، بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، يوم 9 أكتوبر الماضي.

وصل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، منذ قليل، إلى مجمع محاكم شبين الكوم، للمرافعة عن الشهيد محمود البنا، والمعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، وأمام المحكمة وجه "منصور" رسالة إلى المواطنين المتواجدين بمحيط المنطقة قبل انطلاق ثالث جلسة قائلًَا: "مش هسيبه غير لما أخد حقه".

وتنطلق منذ قليل، ثالث جلسة محاكمة المتهم محمد أشرف راجح و3 آخرين، بتهمة قتل محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" يوم 9 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يترافع مرتضى منصور عن "شهيد الشهامة" خلال ثالث جلسات المحاكمة.

وكثفت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنوفية، إجراءاتها حول مبنى محكمة شبين الكوم وفي شوارع المدينة، قبل انطلاق ثالث جلسات المحاكمة، وأغلقت الطرق المؤدية للمحكمة بوضع حواجز حديدية، فضلا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمحافظة، ولم يُسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما منعت السيارات والدراجات النارية من المرور.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

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