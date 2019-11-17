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ضبط "حافلة تجسس" يملكها إسرائيلي في قبرص

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:30 ص
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قبرص
قبرص
وكالات
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ضبطت الشرطة القبرصية، حافلة صغيرة يملكها إسرائيلي، مجهزة بنظام مراقبة متطور قادر على قرصنة اتصالات وتقوم باستجواب صاحبها.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بأن الشرطة القبرصية فتحت تحقيقاً في القضية بعدما سأل الحزب الاشتراكي "أكيل" المعارض عما تعتزم الحكومة القيام به، إثر نشر مجلّة "فوربز" الأمريكية في سبتمبر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع.

 

وبحسب مجلّة "فوربز" الأمريكية، يعرض الإسرائيلي في الفيديو آليته، وهو ضابط سابق في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عُرّف عنه باسم تال ديليان، يترأس شركة مقرها في قبرص.

 

وصرح قائد الشرطة القبرصية كيبروس ميخايليديس لإذاعة محلية أن المواطن الإسرائيلي "قدم بعض التوضيحات" غير أنه سيتم استجوابه بشكل أوسع، كما سيتم استجواب مواطنين قبارصة.

 

وأعلنت الشرطة القبرصية في بيان، السبت، أن المحققين قاموا بتفتيش مكاتب الشركة في مدينة لارنكا الساحلية بجنوب شرق الجزيرة وعثروا على أدلة.

 

وأضافت الشرطة أنه "استناداً إلى التفتيش الأولي، فإن الآلية تحتوي على تجهيزات إلكترونية وتمت مصادرتها، إضافة إلى أدلّة أخرى"، مشيرة إلى أن التحقيق يشمل انتهاكات محتملة للقانون المتعلق بحماية الحياة الخاصة.

 

وبحسب "فوربز"، فإن تجهيزات الآلية البالغة قيمتها 9 ملايين دولار قادرة على التنصت على أجهزة إلكترونية في دائرة 500 متر، وقرصنة أي جهاز هاتفي، والتنصت على المحادثات أيا كان مستوى ترميزها.

 

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه لم يتم تلقي أي تبليغ من الشرطة القبرصية بشأن هذه القضية.

 

 ولم يصدر أي تعليق عن وزارة الخارجية الإسرائيلية في الوقت الحاضر.

 

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يملكها اسرائيلي قبرص حافلة تجسس الجسس اسرائيل

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