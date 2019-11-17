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عاجل.. مرتضى منصور يصل شبين الكوم لحضور ثالث جلسات محاكمة "راجح"

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:17 ص
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مرتضى منصور أمام مجمع محاكم شبين الكوم
مرتضى منصور أمام مجمع محاكم شبين الكوم
أية حمروشي
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وصل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر في محافظة الدقهلية، منذ قليل، إلى مجمع محاكم شبين الكوم، وذلك قبل بدء جلسة محاكمة المتهم محمد أشرف راجح و3 آخرين، بتهمة قتل محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" يوم 9 أكتوبر الجاري.

وكثفت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنوفية، إجراءاتها حول مبنى محكمة شبين الكوم وفي شوارع المدينة، قبل انطلاق ثالث جلسات المحاكمة، وأغلقت الطرق المؤدية للمحكمة بوضع حواجز حديدية، فضلا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمحافظة، ولم يُسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما منعت السيارات والدراجات النارية من المرور.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
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محاكمة شهيد الشهامة عاجل شبين الكوم اخبار عاجلة

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