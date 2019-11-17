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أمير كرارة وبيتر ميمي من كواليس مسلسل "الاختيار"

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:18 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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روج المخرج بيتر ميمي، لمسلسله الجديد"الاختيار"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث بيتر صورة جديدة له، ظهر في الصورة وهو جالس برفقة الفنان أمير كرارة، وذلك من خلال استعدادهم للمسلسل، وعلق بيتر علي الصورة قائلاً:"مسلسل الإختيار رمضان٢٠٢٠، أحمد منسي".

أحداث مسلسل" الاختيار"

يتناول المسلسل قصة حياة الشهيد العقيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في " مربع البرث "، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء تصديه للعناصر الإرهابية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، بطولة أمير كرارة، إخراج بيتر ميمي .

يُعقد حاليًا صُناع العمل جلسات للوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بالمسلسل، و لاختيار أماكن التصوير ، واختيار باقي الأبطال، ويعد ذلك المسلسل هو التعاون الرابع بين باهر دويدار، أمير كرارة وبيتر ميمي ،وذلك سلسلة من النجاح التي حققوها في فيلميهم "حرب كرموز"،"كازابلانكا"، ومسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة.

مشاركة أمير في رمضان 2019

يُذكر أن الفنان أمير كرارة خاض الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "كلبش3"، وحقق من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، والمسلسل بطولة: أمير كرارة، هشام سليم،هالة فاخر، أحمد عبد العزيز،عمر الشناوي، يسرا اللوزي،أماني كمال،أحمد العوضي،هيدي كرم، إسلام جمال، محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

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