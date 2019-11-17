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خامنئي ينحي باللوم على أعمال التخريب بشأن زيادة أسعار البنزين

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:18 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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قال التلفزيون الحكومي، إن الزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي أيد الزيادات في أسعار البنزين التي أثارت احتجاجات في أنحاء ايران وألقى باللوم على خصوم الجمهورية الاسلامية والأعداء الأجانب في أعمال "التخريب".

وأوضح خامنئي، لا شك أن بعض الناس يشعرون بالقلق من هذا القرار، لكن التخريب والإحراق يتم عن طريق مثيري الشغب وليس شعبنا.

وأضاف أن الثورة المضادة وأعداء إيران يدعمون دائمًا التخريب وانتهاكات الأمن ويواصلون ذلك.

وصرح خامنئي وفقًا للتلفزيون الحكومي لسوء الحظ، حدثت بعض المشكلات وفقد عدد من الأشخاص حياتهم ودُمرت بعض المراكز.

وقال مسؤولون يوم السبت إن شخصًا قتل في مدينة سرجان بجنوب شرق البلاد بينما أشارت تقارير وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدة قتلى آخرين حيث اشتبكت شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن مع المتظاهرين في طهران وعشرات المدن في أنحاء إيران يوم السبت مع تحول الاحتجاجات إلى سياسة.

وقال خامنئي أن الزيادة في أسعار البنزين تستند إلى رأي الخبراء ويجب تنفيذها، لكنه دعا المسؤولين إلى منع ارتفاع أسعار السلع الأخرى.

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية "إيسنا" أنه تم تقييد الوصول إلى الإنترنت في إيران بناءً على أمر من مجلس أمن الدولة، وذلك بعد يومين من الاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين وتقنين الحصص.

وحذر وزير الداخلية الإيراني في وقت سابق، من أن قوات الأمن ستعمل على استعادة الهدوء إذا قام المحتجون على زيادة أسعار البنزين بنسبة 50٪ "بتدمير الممتلكات العامة"، مع انتشار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء إيران.
وفرضت الاحتجاجات ضغوطًا جديدة على الحكومة الإيرانية في الوقت الذي تكافح فيه للتغلب على العقوبات الأمريكية التي تخنق البلاد بعد أن سحب دونالد ترامب البلاد من جانب واحد من صفقة طهران النووية مع القوى العالمية.


ورغم أن المظاهرات كانت سلمية إلى حد كبير، فقد تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف في عدة حالات، حيث يزعم أن مقاطع الفيديو على الإنترنت تُظهر ضباط الشرطة الذين يطلقون الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والغوغاء الذين يشعلون النيران.

وتمثل الاحتجاجات مخاطرة سياسية للرئيس حسن روحاني، قبل الانتخابات البرلمانية في فبراير، فإن الاحتجاجات تظهر الغضب الواسع النطاق بين سكان إيران البالغ عددهم 80 مليون والذين شاهدوا مدخراتهم تتبخر وندرة الوظائف وانهيار العملة الوطنية والريال.

وجرت المظاهرات في أكثر من اثنتي عشرة مدينة في الساعات التي تلت قرار روحاني في منتصف ليل الجمعة بقطع الدعم عن البنزين لتمويل دعم الفقراء في إيران.

ولا يزال البنزين في البلاد من بين أرخص الأسعار في العالم، حيث قفزت الأسعار إلى 15000 ريال على الأقل للتر - بزيادة 50 ٪ عن اليوم السابق.

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