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عاجل.. طوارئ بمحيط مجمع محاكم شبين الكوم قبل بدء محاكمة قتلة البنا "شهيد الشهامة"

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:13 ص
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راجح والبنا
راجح والبنا
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كثفت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنوفية، إجراءاتها حول مبنى محكمة شبين الكوم وفي شوارع المدينة، قبل انطلاق ثالث جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف راجح و3 آخرين، بتهمة قتل محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" يوم 9 أكتوبر الجاري.

وأغلقت الأجهزة الأمنية الطرق المؤدية للمحكمة بوضع حواجز حديدية، فضلا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمحافظة، ولم يُسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما منعت السيارات والدراجات النارية من المرور.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

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