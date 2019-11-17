مفاجأة "ميسي" في برشلونة

كشف إيريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني عن أن الإدارة بدأت خطوت تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل الاستمرار لأطول فترة ممكنة في كامب نو.

وأضاف أبيدال أن مسئولي برشلونة مقتنعون أن ميسي سيظل لسنوات عديدة في برشلونة وذلك في تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال أبيدال: "في الوقت الحالي هناك مفاوضات بين الإدارة وميسي.. لا أعرف هل سنتوصل إلى اتفاق قريب أم لا لكن الأمور كلها في يد ميسي".

وتابع: "لا أعرف موعد الإعلان الرسمي عن التجديد.. سيعلن عن ذلك حين يتم بشكل رسمي، ولكن بالنسبة لي فأنا متفائل".



