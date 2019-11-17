عاجل.. ترامب يدخل المستشفى

دخل الرئيس الأمركي دونالد ترامب، البالغ من العمر 73 عامًا، اليوم الأحد، مستشفى وولتر ريد العسكري في ضواحي واشنطن، لإجراء فحوص طبية.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس ترامب، قرر أن يستبق بعض الشيء تاريخ الزيارة الطبية الجديدة بسبب روزنامة الانتخابات الرئاسية.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، أن آخر زيارة طبية سنوية أجراها ترامب تعود إلى شهر فبراير المنصرم.

وأشارت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية ستيفاني غريشام، إلى أن ترامب "يترقب أن يكون العام 2020 حافلا جدا، لذلك فقد استفاد من عطلة نهاية أسبوع هادئة في واشنطن لمباشرة فحصه الطبي السنوي في وولتر ريد".

وقد نشر البيت الأبيض بيانًا للطبيب شون كونلي، قال فيه: "يسرّني أن أعلن أن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بصحة جيدة جداً وأتوقع أن يظل كذلك لحين انتهاء ولايته الرئاسية، وإلى ما بعد ذلك".

واثر انتهاء فحوصه في بداية العام، كان كبير أطباء البيت الأبيض اعلن أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع "بصحة جيدة جدا".





دونالد جون ترامب، ولد في 14 يونيو 1946، هو الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية والحالي منذ 20 يناير 2017، وهو أيضًا رجل أعمال وملياردير أمريكي، وشخصية تلفزيونية ومؤلف أمريكي ورئيس منظمة ترامب، والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

أسس ترامب وأدار عدة مشاريع وشركات ومنتجعات ترفيهية، التي تدير العديد من الكازينوهات، الفنادق، ملاعب الغولف، والمنشآت الأخرى في جميع أنحاء العالم، ساعد نمط حياته ونشر علامته التجارية وطريقته الصريحة بالتعامل مع السياسة في الحديث؛ على جعله من المشاهير في كل من الولايات المتحدة والعالم، وقدم البرنامج الواقعي ذا أبرينتايس (بالإنجليزية: The Apprentice) على قناة إن بي سي.

والرئيس الأمريكي ليس ملزماً أن يخضع لفحوص طبية ولا أن ينشر نتائجها. لكن هذا الأمر أصبح تقليدا.