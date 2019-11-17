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سر تضحية برشلونة بـ"راكيتيتش"

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:31 ص
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راكيتيتش
راكيتيتش
الفجر الرياضي
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ينوي نادي نادي برشلونة الإسباني بقاء التشيلي أرتورو فيدال لاعب الوسط حتى نهاية عقده الذي ينتهي في 2021.

وأكدت تقارير صحفية أن برشلونة رفض التفريط في خدمات أرتورو فيدال ولا يفكر في رحيل اللاعب من الأساس خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت إلى أن برشلونة مستعد للسماح برحيل لاعب واحد فقط هو الكرواتي إيفان راكيتيتش في مقابل بقاء فيدال لتعويض رحيله.

ويرغب أرتورو فيدال في البقاء مع برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير رغم مفاوضات إنتر ميلان لضمه.

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