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برشلونة يرفض ذبح نجمه

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:49 ص
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فيدال
فيدال
الفجر الرياضي
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استقر نادي برشلونة الإسباني على استمرار التشيلي أرتورو فيدال لاعب الوسط حتى نهاية عقده الذي ينتهي في 2021.

وكشفت تقارير صحفية عن أن برشلونة رفض التفريط في خدمات أرتورو فيدال ولم يفكر في رحيل اللاعب من الأساس خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت إلى أن برشلونة مستعد للسماح برحيل لاعب واحد فقط هو الكرواتي إيفان راكيتيتش في مقابل بقاء فيدال لتعويض رحيله.

ويرغب أرتورو فيدال في البقاء مع برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير رغم مفاوضات إنتر ميلان لضمه.

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نادي برشلونة فيدال برشلونة اخبار برشلونة

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