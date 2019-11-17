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"يد" الداخلية يفوز على الشرطة 29-22 ببطولة الدوري الممتاز

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:40 ص
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الفريق
الفريق
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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الداخلية، على نظيره اتحاد الشرطة، في المباراة التي أقيمت أمس، على ملعب الأول بالصالة المغطاة بالمؤسسة العمالية، بنتيجة 29-22، ضمن بداية لقاءات الدور الثاني من المجموعة الأولى بالدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز لكرة اليد.

اللقاء هو الأول في بداية الدور الثاني، وتأتي أهميته في أنه يزيد الفارق بين الداخلية المتصدر مجموعته برصيد 24 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف نادي الشمس، صاحب الـ21 نقطة، بينما وصل رصيد الشرطة من النقاط -في المركز الثالث- إلى 18 نقطة.

الجهاز الفني لفريق الداخلية، يرأسه الكابتن سامح عطوة، ويضم الدكتور محمد فاروق مدربا عاما، محمد المهداوي مدربا لفريق المرتبط، وأحمد سمير مدربا لحراس المرمى، وياسر عامر، مشرفا عاما على الفريق، وأسامة النعناعي طبيبا للفريق.

الفريق يضم كل من: محمد حسين، أحمد سامي عبد الرؤف، حسام طاهر أبو زيد، محمد حسن زكي، محمد عصام، أحمد مدحت، محمود صابر، زياد عادل، محمد هاني، عبد الرحمن كرم، محمد أشرف، يوسف عبد الفتاح، عمر طارق، محمد ثروت، عمر أمين، حازم محمد، أدهم محمد، محمد أنور، نور الدين سيد، أحمد مصطفى إبراهيم، محمود رأفت.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل حقق فريق المرتبط الفوز، على نظيره الشرطة أيضًا بنتيجة 39-37، في المباراة التي أقيمت قبل لقاء الفريق الأول، تحت قيادة المدير الفني محمد مهداوي، الذي يعد اللقاء الأول له مع الفريق، والذي تم تكليفه لتحسين نتائج الفريق التي وضعته في المركز السابع في نهاية الدور الأول.

ويعقد النادي آمالا على فريق المرتبط في الدور الثاني من أجل إضافة نقاط تضمن الصدارة للفريق الأول.

وهنأ اللواء حسام الدين فتحي، مدير النشاط الرياضي وعضو مجلس الإدارة، اللاعبين والأجهزة الفنية، بهذا الفوز الثمين، وطالبهم بمزيد من التركيز في المبارايات المقبلة، لتحقيق حُلم الصعود، متعهدا بسعيه إلى تذليل جميع العقبات وتسخير الإمكانيات اللازمة للفريق. 

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