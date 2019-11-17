Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 17-11-2019 - تحديث جديد خلال التعاملات الصباحية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:24 ص
Advertisements
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
Advertisements
سعر الدولار اليوم في مصر 

 استقر سعر الدولار اليوم في مصر عند نفس معدلات التعاملات المائية امس السبت، وكانت أسعار الدولار شهدت حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات امس وذلك على خلفية خفض البنك المركزى اسعار الفائدة على الايداع والاقراض الامر الذي واصل تأثير على أسعار العملة الامريكية في البنوك المصرية وجاتء اسعار تحديثات سعر الدولار في مصر على النحو التالي:

وكان البنك المركزى المصري أعلن خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي تخفيض اسعار الفائدو بنسبة 1% على الايداع والاقراض، في خطوة توقعها الكثير من الخبراء بعد تراجع معدلات التضخم وخفض اسعار الفائدة العالمية من قبل البنك الفيدرالي الامريكي:

سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك اليوم 
 
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، 16.17 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع
 سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.07 جنيه للشراء،16.17 جنيه للبيع
 سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع
 سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.11 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
 سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

 تحركات اسعار الدولار في البنوك بعد تخفيض اسعار الفائدة في مصر 
 سجل متوسط سعر الدولار في البنوك في يوم تخفيض اسعار الفائدة نحو 16.07 جنيه للشراء  و16.19  جنيه للبيع، وسجل في مصرف ابو ظبي الاسلامي نحو 16.11 جنيه للشراء، و16.2 جنيه للبيع، وبلغ في البنك الأهلى الكويتي سعر 16.1 جنيه للشراء و16.2 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة 16.1 جنيه للشراء و16.2 للبيع .


البنكسعر الشراءسعر البيع
البركة16.1016.20
مصرف أبوظبي الإسلامي16.1116.20
القاهرة16.0716.17
كريدي أجريكول16.1016.20
بلوم16.0816.18
المصري الخليجي16.0816.18
مصر إيران16.0816.18
قناة السويس16.0816.18
عوده مصر16.0716.17
المشرق16.0816.18
مصر16.0716.17
العربي الأفريقي الدولي16.0816.18
الأهلي الكويتي16.0716.17
الأهلي المصري16.0716.17
المصرف المتحد16.0716.17
الكويت الوطني16.0816.18
الإمارات دبي الوطني16.0816.18
التعمير والإسكان16.0716.17
قطر الوطني الأهلي16.0716.17
العقاري المصري العربي16.1016.20
التجاري الدولي16.0616.16
المصرف العربي الدولي16.0616.16
الإسكندرية16.0716.17
اتش اس بي سي16.0816.18

 
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل صورة صادمة لخالد سليم.. والجمهور يتفاجأ: "شكله عيان"

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 نايل سات - تردد وطريقه استقبال قناة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ نصف ساعة

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ يوم

منع نجمة شهيرة من الغناء في إحدى الحفلات!

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"البداية استغاثة والنهاية اغتصاب".. تفاصيل جديدة في خطف فتيات الليل بأكتوبر

منذ حوالي 12 ساعة

رونالدو يجهز حقائبه.. تعرف على الموعد وقيمة الصفقة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. رونالدو يعود لريال مدريد في الشتاء

منذ أقل من ساعة

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة قوية لـ"البدري"

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل غير متوقع من ياسمين صبري على فيديو يسخر منها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

مظهر شاهين يكشف علاقة "الساحر عزام" بالجن (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تزامنًا مع افتتاح قناة الزمالك.. هدية كبيرة من مرتضى منصور للجماهير

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أول رد من هاني شاكر على حمو بيكا بعد اعتذار الأخير رسميا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:37 ص

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

عاجل صورة صادمة لخالد سليم.. والجمهور يتفاجأ: "شكله عيان"

06:41 ص

مظهر شاهين يكشف علاقة "الساحر عزام" بالجن (فيديو)

05:33 ص

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

10:01 م

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status