سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 17-11-2019 - تحديث جديد خلال التعاملات الصباحية

سعر الدولار اليوم في مصر





استقر سعر الدولار اليوم في مصر عند نفس معدلات التعاملات المائية امس السبت، وكانت أسعار الدولار شهدت حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات امس وذلك على خلفية خفض البنك المركزى اسعار الفائدة على الايداع والاقراض الامر الذي واصل تأثير على أسعار العملة الامريكية في البنوك المصرية وجاتء اسعار تحديثات سعر الدولار في مصر على النحو التالي:





وكان البنك المركزى المصري أعلن خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي تخفيض اسعار الفائدو بنسبة 1% على الايداع والاقراض، في خطوة توقعها الكثير من الخبراء بعد تراجع معدلات التضخم وخفض اسعار الفائدة العالمية من قبل البنك الفيدرالي الامريكي:



