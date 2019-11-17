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سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 17-11-2019 - تحديث جديد خلال التعاملات الصباحية
الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:24 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
استقر سعر الدولار اليوم في مصر عند نفس معدلات التعاملات المائية امس السبت، وكانت أسعار الدولار شهدت حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات امس وذلك على خلفية خفض البنك المركزى اسعار الفائدة على الايداع والاقراض الامر الذي واصل تأثير على أسعار العملة الامريكية في البنوك المصرية وجاتء اسعار تحديثات سعر الدولار في مصر على النحو التالي:
وكان البنك المركزى المصري أعلن خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي تخفيض اسعار الفائدو بنسبة 1% على الايداع والاقراض، في خطوة توقعها الكثير من الخبراء بعد تراجع معدلات التضخم وخفض اسعار الفائدة العالمية من قبل البنك الفيدرالي الامريكي:
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك اليوم
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، 16.17 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.07 جنيه للشراء،16.17 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.11 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
تحركات اسعار الدولار في البنوك بعد تخفيض اسعار الفائدة في مصر
سجل متوسط سعر الدولار في البنوك في يوم تخفيض اسعار الفائدة نحو 16.07 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وسجل في مصرف ابو ظبي الاسلامي نحو 16.11 جنيه للشراء، و16.2 جنيه للبيع، وبلغ في البنك الأهلى الكويتي سعر 16.1 جنيه للشراء و16.2 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة 16.1 جنيه للشراء و16.2 للبيع .
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|البركة
|16.10
|16.20
|مصرف أبوظبي الإسلامي
|16.11
|16.20
|القاهرة
|16.07
|16.17
|كريدي أجريكول
|16.10
|16.20
|بلوم
|16.08
|16.18
|المصري الخليجي
|16.08
|16.18
|مصر إيران
|16.08
|16.18
|قناة السويس
|16.08
|16.18
|عوده مصر
|16.07
|16.17
|المشرق
|16.08
|16.18
|مصر
|16.07
|16.17
|العربي الأفريقي الدولي
|16.08
|16.18
|الأهلي الكويتي
|16.07
|16.17
|الأهلي المصري
|16.07
|16.17
|المصرف المتحد
|16.07
|16.17
|الكويت الوطني
|16.08
|16.18
|الإمارات دبي الوطني
|16.08
|16.18
|التعمير والإسكان
|16.07
|16.17
|قطر الوطني الأهلي
|16.07
|16.17
|العقاري المصري العربي
|16.10
|16.20
|التجاري الدولي
|16.06
|16.16
|المصرف العربي الدولي
|16.06
|16.16
|الإسكندرية
|16.07
|16.17
|اتش اس بي سي
|16.08
|16.18
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