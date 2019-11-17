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عاجل.. السيسي يتوجه إلى ألمانيا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:18 ص
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى العاصمة الألمانية برلين، على رأس وفد، في زيارة تستغرق عدة أيام، يشارك خلالها في فعاليات مجموعة العشرين وأفريقيا، التي أطلقتها الرئاسة الألمانية عام 2017.

وكانت الخارجية الألمانية، أصدرت بيانا إعلاميا الساعات الماضية، أكدت خلاله أن الفعاليات تهدف لدعم التنمية في الدول الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وأكدت الخارجية الألمانية، أهمية مبادرة قمة العشرين وأفريقيا في دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال الإعلان عن مشروعات تسهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء.

ومن المقرر أن يعقد السيسي سلسلة من اللقاءات الهامة على هامش الزيارة تتضمن قمة مصرية ألمانية مع المستشارة إنجيلا ميركل إلى جانب عدد من القادة ورؤساء المنظمات الدولية المشاركين في القمة.

كما تشهد الزيارة التوقيع يوم الثلاثاء المقبل على اتفاقية للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحماية البيئة واقتصاديات النفايات الصلبة والتعليم الفني.

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