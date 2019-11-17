Advertisements
Advertisements
Advertisements

رونالدو يجهز حقائبه.. تعرف على الموعد وقيمة الصفقة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:13 ص
Advertisements
رونالدو
رونالدو
الفجر الرياضي
Advertisements
أشارت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية والإسبانية ، أن الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، أتخذ قرار نهائي بالرحيل عن "السيدة العجوز" عقب نهاية الموسم، والعودة لريال مدريد مرة أخرى.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية " من المتوقع أن يعقد رونالدو اجتماعا مع مسؤولي يوفنتوس، مباشرة بعد عودته من البرتغال، حيث يخوض مع منتخب بلاده مبارتين دوليتين.

موعد عودة رونالدو الى ريال مدريد
وفي نفس السياق تشير التقارير الإيطالية إلى أنه في حال حسم رونالدو موقفه من الرحيل، فسيكون "مرحبا به" في ريال مدريد، الذي عانى هو الآخر منذ رحيل نجمه البرتغالي، البالغ من العمر 34 عاما.
وتابعت "من المتوقع أن يتم الكشف عن القرار النهائي مع نهاية الموسم الجاري".

أسباب رحيل رونالدو عن يوفنتوس
وتأتي هذه التقارير وسط حديث عن خلاف بين رونالدو ومدرب اليوفي ماوريسيو ساري، الذي أقدم، قبل أيام، على تغيير الدولي البرتغالي في مبارتين، وهو ما أغضب الأخير، حسب ما رصدته عدسات المصورين.
وأثار ساري دهشة الجماهير في مناسبتين، الأولى حين قام بتبديل رونالدو أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا، والثانية بعدما قام باستبداله أيضا أمام ميلان مبكرا في الدقيقة 55، حيث أشرك باولو ديبالا بدلا منه.

قيمة انتقال رونالدو الى ريال مدريد
وفيما بنعلق بالقيمة المادية، أكدت التقارير أن قيمة الصفقة في حال تمت لن يكون عائق ، حيث قالت إن رحيل رونالدو قد يكلف ما بين 50 و60 مليون يورو.

ويرجع أسباب انخفاض قيمة عودة "الدون" إلى النادي الملكي يعود لأسباب كثيرة:-
 - تقدم عمر البرتغالي
- وتراجع معدله التهديفي
-وابتعاده عن الألقاب الفردية
-انخفاض قيمته السوقية 

وكان رونالدو غادر أسوار "سانتياغو بيرنابيو" قبل ما يقرب من عام ونصف، في خطوة صدمت الكثيرين من عشاق الريال الذي عاني بشدة عقب رحيل اللاعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ريال مدريد رونالدو يعود للريال رونالدو الأسباني

أخبار تهمك

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ نصف ساعة

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول رد من هاني شاكر على حمو بيكا بعد اعتذار الأخير رسميا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. رونالدو يعود لريال مدريد في الشتاء

منذ أقل من ساعة

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة قوية لـ"البدري"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل صورة صادمة لخالد سليم.. والجمهور يتفاجأ: "شكله عيان"

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 نايل سات - تردد وطريقه استقبال قناة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

مظهر شاهين يكشف علاقة "الساحر عزام" بالجن (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ يوم

"البداية استغاثة والنهاية اغتصاب".. تفاصيل جديدة في خطف فتيات الليل بأكتوبر

منذ حوالي 12 ساعة

منع نجمة شهيرة من الغناء في إحدى الحفلات!

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رونالدو يجهز حقائبه.. تعرف على الموعد وقيمة الصفقة

منذ أقل من ساعة

تزامنًا مع افتتاح قناة الزمالك.. هدية كبيرة من مرتضى منصور للجماهير

منذ حوالي 16 ساعة

رد فعل غير متوقع من ياسمين صبري على فيديو يسخر منها

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

هل تتم الصفقة الملعونة بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

رونالدو يُقرب ريال مدريد من الصفقة الكبري

نتائج كارثية للريال في 4 كلاسيكو بعد رحيل "رونالدو"

أولى بطاقات التأهل تداعب يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو

منذ الرحيل عن ريال مدريد.. الأزمات تلاحق رونالدو والنهاية تقترب مع يوفنتوس (فيديو)

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة أزمة ساري ورونالدو

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:37 ص

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

عاجل صورة صادمة لخالد سليم.. والجمهور يتفاجأ: "شكله عيان"

06:41 ص

مظهر شاهين يكشف علاقة "الساحر عزام" بالجن (فيديو)

05:33 ص

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

10:01 م

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status