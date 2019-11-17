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سر ارتداء أنغام نظارة سوداء في حفلها الأخير

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:25 ص
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أنغام
أنغام
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أكد زوج أنغام الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، أنها لا تعاني من أي شيء وهي بصحة جيدة، وذلك بعد قلق الجمهور عليها بسبب ارتدائها نظارة سوداء في حفل الكويت الذي أحيته الخميس الماضي.

وكشف سر ارتدائها نظارة سوداء خلال الحفل، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب الإضاءة المرتفعة التي تم تجهيزها، ولكي تتحرك بحرية دون أن يتجمع حولها المعجبين.

وشارك أنغام، في إحياء حفلها الغنائي بالكويت، المطرب اللبناني، وائل جسار.

تعليقها على حفل الكويت
أعربت الفنانة أنغام، عن سعادتها الكبيرة بالغناء في دولة الكويت، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات  الشهير "إنستجرام".

صور من حفلها
حيث نشرت "أنغام"، مجموعة من الصور، أثناء غنائها على خشبة المسرح.

وعلقت على الصور قائلة:" الغناء لجمهور الكويت دائما مختلف، وغير عادي لأن جمهور الكويت جمهور غير عادي، أتمنى لكم السعادة كما أسعدتوني بحبكم واستقبالكم".

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الكلمات المفتاحية

مطربة فنانة حفل انغام الكويت

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