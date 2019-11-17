سر ارتداء أنغام نظارة سوداء في حفلها الأخير

أكد زوج أنغام الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، أنها لا تعاني من أي شيء وهي بصحة جيدة، وذلك بعد قلق الجمهور عليها بسبب ارتدائها نظارة سوداء في حفل الكويت الذي أحيته الخميس الماضي.





وكشف سر ارتدائها نظارة سوداء خلال الحفل، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب الإضاءة المرتفعة التي تم تجهيزها، ولكي تتحرك بحرية دون أن يتجمع حولها المعجبين.



