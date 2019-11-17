ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في بوليفيا إلى 23 شخصا

ارتفعت حصيلة القتلى خلال الـ24 ساعة الماضية في بوليفيا، إلى 23 شخصا كما أرتفع عدد المصابين إلى 715 شخصا، حسبما أعلنت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.

وفي بيان أصدرته لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، قالت فيه: "تستكمل لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تسجيل حصيلة القتلى في بوليفيا: فمنذ الأمس، قتل 9 أشخاص وأصيب 122 آخرين من القمع على أيدي الشرطة والقوات المسلحة. وبهذا ارتفعت حصيلة القتلى إلى 23 شخصا و715 مصابا منذ بداية العملية المؤسسية والسياسية الأزمة".

وكانت موجة احتجاجات عنيفة، اندلعت تنديدا بإعادة انتخاب موراليس المثيرة للجدل لولاية رابعة بعد انتخابات 20 أكتوبر بفارق ضئيل عن منافسه كارلوس ميسا.

وقد وأعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من نوفمبر استقالته. وجاءت استقالة الرئيس البوليفي، على خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش واستجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.

قالت الرئيسة البوليفية المؤقتة، جانين أنز، اليوم الخميس، إن الرئيس السابق المنفي إيفو موراليس لن يتمكن من المشاركة في الانتخابات المقبلة، لأنه مُنع من الترشح لولاية رابعة على التوالي.

وأثناء حديثها في مؤتمر صحفي، أضافت "أنز"، أن نائب رئيس موراليس، ألفارو جارسيا، لن يُسمح له أيضًا بالترشح للرئاسة.

واستقال كلاهما بعد مراجعة دامغة لمخالفات التصويت، وأعلن رئيس الجيش المؤثر، أنه يجب عليه التوقف لإنهاء الاضطرابات بعد انتخابات 20 أكتوبر المتنازع عليها، ذهب موراليس في وقت لاحق إلى المنفى في المكسيك.

ولم تعلن "أنز" عن موعد جديد للانتخابات، ولكن بموجب الدستور يجب أن تدعوهم في غضون 90 يومًا من توليها منصبها، يوم الثلاثاء الماضي.

كما انتهى حكم موراليس الاشتراكي، الذي دام 14 عامًا باحتجاجات عنيفة واتهامات، بعد أن اتهم مؤيدوه بالتلاعب في الأصوات في انتخابات 20 أكتوبر، لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم في اشتباكات بين أنصار موراليس وخصومه والشرطة منذ اندلاع الاحتجاجات لأول مرة قبل ثلاثة أسابيع.