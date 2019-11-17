Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في بوليفيا إلى 23 شخصا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:08 ص
Advertisements
الاحتجاجات في بوليفيا
الاحتجاجات في بوليفيا
وكالات
Advertisements

ارتفعت حصيلة القتلى خلال الـ24 ساعة الماضية في بوليفيا، إلى 23 شخصا كما أرتفع عدد المصابين إلى 715 شخصا، حسبما أعلنت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.

 

وفي بيان أصدرته لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، قالت فيه: "تستكمل لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تسجيل حصيلة القتلى في بوليفيا: فمنذ الأمس، قتل 9 أشخاص وأصيب 122 آخرين من القمع على أيدي الشرطة والقوات المسلحة. وبهذا ارتفعت حصيلة القتلى إلى 23 شخصا و715 مصابا منذ بداية العملية المؤسسية والسياسية الأزمة".

 

وكانت موجة احتجاجات عنيفة، اندلعت تنديدا بإعادة انتخاب موراليس المثيرة للجدل لولاية رابعة بعد انتخابات 20 أكتوبر بفارق ضئيل عن منافسه كارلوس ميسا.

 

وقد وأعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من نوفمبر استقالته. وجاءت استقالة الرئيس البوليفي، على خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش واستجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.

 

قالت الرئيسة البوليفية المؤقتة، جانين أنز، اليوم الخميس، إن الرئيس السابق المنفي إيفو موراليس لن يتمكن من المشاركة في الانتخابات المقبلة، لأنه مُنع من الترشح لولاية رابعة على التوالي.

 

وأثناء حديثها في مؤتمر صحفي، أضافت "أنز"، أن نائب رئيس موراليس، ألفارو جارسيا، لن يُسمح له أيضًا بالترشح للرئاسة.

 

واستقال كلاهما بعد مراجعة دامغة لمخالفات التصويت، وأعلن رئيس الجيش المؤثر، أنه يجب عليه التوقف لإنهاء الاضطرابات بعد انتخابات 20 أكتوبر المتنازع عليها، ذهب موراليس في وقت لاحق إلى المنفى في المكسيك.

 

ولم تعلن "أنز" عن موعد جديد للانتخابات، ولكن بموجب الدستور يجب أن تدعوهم في غضون 90 يومًا من توليها منصبها، يوم الثلاثاء الماضي.

 

كما انتهى حكم موراليس الاشتراكي، الذي دام 14 عامًا باحتجاجات عنيفة واتهامات، بعد أن اتهم مؤيدوه بالتلاعب في الأصوات في انتخابات 20 أكتوبر، لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم في اشتباكات بين أنصار موراليس وخصومه والشرطة منذ اندلاع الاحتجاجات لأول مرة قبل ثلاثة أسابيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عدد القتلى بوليفيا الرئيسة البوليفية المؤقتة الاحتجاجات

أخبار تهمك

رونالدو يجهز حقائبه.. تعرف على الموعد وقيمة الصفقة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ نصف ساعة

منع نجمة شهيرة من الغناء في إحدى الحفلات!

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. أول رد من هاني شاكر على حمو بيكا بعد اعتذار الأخير رسميا

منذ حوالي 9 ساعات

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة قوية لـ"البدري"

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. رونالدو يعود لريال مدريد في الشتاء

منذ أقل من ساعة

"البداية استغاثة والنهاية اغتصاب".. تفاصيل جديدة في خطف فتيات الليل بأكتوبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ يوم

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 نايل سات - تردد وطريقه استقبال قناة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل صورة صادمة لخالد سليم.. والجمهور يتفاجأ: "شكله عيان"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رد فعل غير متوقع من ياسمين صبري على فيديو يسخر منها

منذ حوالي 6 ساعات

مظهر شاهين يكشف علاقة "الساحر عزام" بالجن (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تزامنًا مع افتتاح قناة الزمالك.. هدية كبيرة من مرتضى منصور للجماهير

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

إعلان حالة الطوارئ في بوليفيا عقب احتجاز 30 شخصا في الاحتجاجات

الرئيس البوليفي إيفو موراليس يستقيل من منصبه

"استقالة الرئيس".. ماذا يحدث في تظاهرات "بوليفيا"؟

بعد استقالته من منصبه.. ما مصير رئيس بوليفيا؟

ترامب: الوضع في بوليفيا يبعث برسالة قوية للأنظمة غير الشرعية

رئيس بوليفيا المستقيل يصل المكسيك.. طالب لـ"اللجوء السياسى"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:37 ص

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

عاجل صورة صادمة لخالد سليم.. والجمهور يتفاجأ: "شكله عيان"

06:41 ص

مظهر شاهين يكشف علاقة "الساحر عزام" بالجن (فيديو)

05:33 ص

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

10:01 م

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status