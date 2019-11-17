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خامنئي يدعم رفع الحكومة لأسعار البنزين

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:57 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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ذكر التلفزيون الحكومي الإيراني الأحد أن الزعيم الأعلى الإيراني يدعم قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين ويقول إن من يشعلون النار في الممتلكات العامة أثناء الاحتجاجات ضد الزيادات، هم "قطاع طرق" يدعمهم أعداء إيران، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وجاءت تعليقات آية الله علي خامنئي بعد يوم واحد من احتجاجات المتظاهرين بسبب رفع أسعار البنزين التي حددتها الحكومة بنسبة 50٪، والتي أعاقت حركة المرور في المدن الكبرى، واشتبك المحتجون مع الشرطة أحيانًا. جاء ذلك بعد ليلة من المظاهرات التي تخللتها النيران، في أعمال عنف أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل.

ونقل التقرير عن خامنئي قوله إن هؤلاء المحتجين العنيفين كانوا مدعومين من أعداء الثورة وأعداء إيران في الخارج. واعترف خامنئي أيضًا بأن البعض كان منزعجًا من ارتفاع الأسعار. وحث قوات الأمن على "تنفيذ مهامهم"، دون الخوض في التفاصيل.

يشير وصف خامنئي لبعض المحتجين وتعليماته لقوات الأمن الي أن السلطات ربما تستعد لسحق المظاهرات التي بدأت يوم الجمعة وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء البلاد.

فرضت الاحتجاجات ضغوطًا جديدة على الحكومة الإيرانية في الوقت الذي تكافح فيه للتغلب على العقوبات الأمريكية التي تخنق اقتصاد البلاد بعد أن قام الرئيس دونالد ترامب بسحب أمريكا من صفقة طهران النووية مع القوى العالمية منذ أكثر من عام.

رغم أن المظاهرات الأخيرة كانت سلمية إلى حد كبير، فقد تحولت إلى أعمال عنف في العديد من المناطق، حيث يزعم أن أشرطة الفيديو على الإنترنت تُظهر اطلاق ضباط الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والغوغاء الذين يشعلون النيران.

وبينما يمثلون خطرًا سياسيًا على الرئيس حسن روحاني قبل الانتخابات البرلمانية في فبراير، فإنهم يظهرون أيضًا غضبًا واسع النطاق بين سكان إيران البالغ عددهم 80 مليونًا والذين شاهدوا مدخراتهم تتبخر وسط قلة الوظائف وانهيار العملة الوطنية، الريال.

جرت المظاهرات في أكثر من اثنتي عشرة مدينة في الساعات التي تلت قرار روحاني في وقت مبكر من يوم الجمعة بتخفيض دعم البنزين لتمويل الإعانات المقدمة للفقراء في إيران. لا يزال سعر البنزين في البلاد من بين أرخص الأسعار في العالم، حيث قفزت الأسعار الجديدة إلى ما لا يقل عن 15000 ريال لكل لتر من الغاز - بزيادة 50 ٪ عن اليوم السابق. 13 سنتا للتر، أو حوالي 50 سنتا للغالون. يكلف غالون من البنزين المنتظم في الولايات المتحدة 2.60 دولار.
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الكلمات المفتاحية

رفع اسعار البنزين ايران الحكومة الايرانية

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