إيهاب جلال يصدم الجبلاية بسبب بيراميدز

علق إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي على اداء لاعبي المنتخب الوطني المصري خلال الفترة الحالية، والجاخاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البردي.





وأكد جلال، أن الصبر على حسام البدري، المدير الفني الحالي للمنتخب الأول، هو سبيل النجاح الوحيد للمنتخب حيث أنه يحتاج إلى وقت لكي يطبق طريقة لعبه ويعتاد لاعبو المنتخب عليها.





وأكد المدير الفي السابق للزمالك في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، أن الجميع دائمًا يصبر على المدرب الأجنبي ويضع المدرب المصري تحت ضغط، حيث أن حسام البدري يجب إعطاءه المظيد من الوقت حتى يخلق حالة انسجام بينه وبين الفريق.





وتابع المدير الفني لمصر المقاصة سابقاً، أن البردي يحتاج بشدة إلي المساندة خلال المرحلة المقبلة لتطبيق أفكاره وقيادة المنتخب إلى تحقيق نتائج إيجابية.



