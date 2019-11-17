Advertisements
Advertisements
Advertisements

متظاهروا هونج كونج يستخدمون القنابل الحارقة في الاشتباكات

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
اندلعت أعمال عنف جديدة حول الحرم الجامعي لجامعة هونج كونج المحاصرة صباح يوم الأحد، فيما يستعد المتظاهرون لتحرك الشرطة المحتمل لإخلائهم بعد اشتباكات عنيفة بين عشية وضحاها، وفقا لرويترز.

أضاءت الحرائق الضخمة سماء الليل في جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية في منطقة كولون قبل ساعات من قيام المتظاهرين بإلقاء القنابل الحارقة على الشرطة، الذين ردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع لإجبارهم على اخلاء منصة الحرم الجامعي.

بعد بضع ساعات من الهدوء بينما كان المتظاهرون ينامون على المروج وفي مكتبة الجامعة، أطلقت الشرطة طلقات جديدة من الغاز المسيل للدموع بعد وقت قصير من العاشرة صباحًا. ألقى النشطاء قنابل حارقة في المقابل، أشعل بعضهم الأشجار خارج الحرم الجامعي.

وقبل ذلك بساعات، خرجت فرق من الجنود الصينيين، يحمل بعضهم دلاء بلاستيكية حمراء أو مكانس، من ثكناتهم في ظهور علني نادر لمساعدة السكان على إزالة الحطام الذي يسد الطرق الرئيسية.

بدت أجزاء من الحرم الجامعي أشبه بقلعة صباح يوم الأحد، مع وجود الحواجز ومتظاهرين يرتدون ملابس سوداء يحرسون الأسوار بأسلحة بدائية مثل الطوب وصناديق القنابل النارية والأقواس والسهام على أهبة الاستعداد.

وقال تشان (20 عاما) وهو طالب في السنة الثالثة "لا نريد مهاجمة الشرطة، نريد فقط حماية حرمنا.... ونريد حماية هونج كونج"..

إن وجود جنود جيش التحرير الشعبي الصيني في الشوارع، حتى للمساعدة في التنظيف، قد يثير المزيد من الجدل حول وضع هونغ كونغ المتمتع بالحكم الذاتي في وقت يخشى الكثيرون من تشديد بكين قبضتها على المدينة.

وقال متحدث باسم حكومة المدينة إن هونغ كونغ لم تطلب المساعدة من جيش التحرير الشعبي، وبدأ الجيش العملية "كنشاط مجتمعي تطوعي".

أدان المشرعون المؤيدون للديمقراطية تصرفات جيش التحرير الشعبي الصيني في بيان مشترك، محذرين من أنه بموجب قانون حامية المدينة يجب ألا يتدخل الجيش في الشؤون المحلية ما لم تطلب الحكومة المساعدة في الإغاثة في حالات الكوارث أو النظام العام، وفق ما ذكرته محطة RTHK التي تمولها الحكومة.

هز المركز المالي الآسيوي شهور من المظاهرات، حيث غضب الكثير من الناس من تدخل الحزب الشيوعي في المستعمرة البريطانية السابقة، والذي كان يتمتع بحرياته عندما عاد إلى الحكم الصيني في عام 1997. وتنفي بكين تدخلها وألقت باللوم في الاضطرابات على التأثيرات الأجنبية.

أصبحت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة عنيفة بشكل متزايد في المدينة التي تحكمها الصين، والتي تصارع أكبر أزمة سياسية منذ عقود.

تشكل المظاهرات أخطر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012. قال شي إنه واثق من أن حكومة هونغ كونغ يمكنها حل الأزمة. حتى يوم السبت، بقيت القوات الصينية في المدينة داخل قاعدتها خلال الاحتجاجات.

تبث وسائل الإعلام الحكومية الصينية مرارًا تعليقات أدلى بها الرئيس شي يوم الخميس، والتي ندد فيها بالاضطرابات وقال إن "وقف العنف والسيطرة على الفوضى أثناء استعادة النظام هو أكثر مهام هونغ كونغ إلحاحًا".
جاءت جهود يوم السبت لتطهير الطرق المغلقة بعد أسوأ أعمال عنف شهدتها هذا العام عفل عملية للشرطة ضد المتظاهرين في جامعة هونغ كونغ الصينية يوم الثلاثاء.

ومنذ ذلك الحين ابتعدت السلطات إلى حد كبير عن خمسة جامعات جامعية على الأقل حاصرها آلاف الطلاب والناشطين الذين يقومون بتخزين أسلحة مؤقتة.

في وقت سابق، تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للصين من قبل الهيئة التشريعية والشرطة في المدينة، ولوحوا بأعلام الصين وهونغ كونغ.

حمل بعضهم ملصقات كتب عليها "نقف مع الشرطة"، بينما هتف آخرون "ادعموا الشرطة". جذبت الاحتجاجات المؤيدة للصين أعدادًا أقل بكثير من تلك الغاضبة في بكين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

جامعة هونج كونج الصين و هونج كونج احتجاجات هونج كونج

أخبار تهمك

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ يوم

مظهر شاهين يكشف علاقة "الساحر عزام" بالجن (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"البداية استغاثة والنهاية اغتصاب".. تفاصيل جديدة في خطف فتيات الليل بأكتوبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة قوية لـ"البدري"

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. رونالدو يعود لريال مدريد في الشتاء

منذ ساعة

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 نايل سات - تردد وطريقه استقبال قناة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

منذ حوالي 11 ساعة

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ 33 دقيقة

رونالدو يجهز حقائبه.. تعرف على الموعد وقيمة الصفقة

منذ أقل من ساعة

رد فعل غير متوقع من ياسمين صبري على فيديو يسخر منها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل صورة صادمة لخالد سليم.. والجمهور يتفاجأ: "شكله عيان"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

منع نجمة شهيرة من الغناء في إحدى الحفلات!

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. أول رد من هاني شاكر على حمو بيكا بعد اعتذار الأخير رسميا

منذ حوالي 9 ساعات

تزامنًا مع افتتاح قناة الزمالك.. هدية كبيرة من مرتضى منصور للجماهير

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

اندلاع أعمال عنف بعد مسيرة احتجاج في وسط مدينة هونج كونج

ما بعد إحتجاجات هونج كونج؟

زعيمة هونج كونج تغادر المدينة للاحتفال بالعيد الوطني رغم الاحتجاجات

مسيرة في تايوان لدعم احتجاجات هونج كونج

"لام" تعمل على تخفيف حدة التوترات في هونج كونج

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مراكز التسوق في هونج كونج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:37 ص

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

عاجل صورة صادمة لخالد سليم.. والجمهور يتفاجأ: "شكله عيان"

06:41 ص

مظهر شاهين يكشف علاقة "الساحر عزام" بالجن (فيديو)

05:33 ص

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

10:01 م

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status