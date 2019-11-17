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برشلونة يحسم قراره بشأن رحيل فيدال

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:39 ص
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فيدال
فيدال
علاء خليف
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اقترب نادي برشلونة الإسباني من الإبقاء على التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما ترددت أنباء حول إمكانية رحيل اللاعب عن النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن التشيلي أرتورو فيدال بات قريبًا من الاستمرار مع برشلونة في الفترة القادمة.
وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية أن نادي برشلونة يتمسك بإستمرار "فيدال" مع الفريق الكتالوني، ويرفض رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وتأجيل مناقشة رحيله عن قلعة "كامب نو" إلي نهاية الموسم الجاري، في ظل حاجة الفريق لجهوده في الفترة القادمة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن برشلونة يريد استمرار "فيدال" مع الفريق في ظل اقتراب الكرواتي إيفان راكيتيتش في الرحيل عن النادي الكتالوني في يناير المقبل، ولا يرغب البرسا في رحيل لاعبين من خط الوسط في وقت واحد، حتي لا يتأثر أداء الفريق.

ومن جانبه رحب "فيدال" بالاستمرار مع نادي برشلونة خلال الفترة القادمة، في ظل تمسك النادي بخدماته، وينتهي عقد اللاعب مع البرسا في صيف 2021.

يذكر أن نادي إنتر ميلان الإيطالي كان من أكثر الأندية اهتمامًا بالحصول على خدمات التشيلي أرتورو فيدال، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية رحيله الشتاء المقبل، ولكن قرار برشلونة بالإبقاء على اللاعب سوف يمثل صدمة لمسؤولي الفريق الإيطالي.
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نادي انتر ميلان فيدال صفقات برشلونة برشلونة الأسباني

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