ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، للتعاقد مع مهاجم يدعم الخط الأمامي للفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل.





وأفادت تقارير صحفية اليوم، أن ريال مدريد ينوي التقدم بعرض رسمي للتعاقد مع المهاجم كالوم هودسون أودوي نجم تشيلسي الانجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتابعت التقارير الصحفية، إلى أن ريال مدريد، سيضطر لتحضير مبلغ 31.5 مليون جنيه استرليني، من أجل إقناع تشيلسي، بالتخلي عن مهاجمه.





وكان أودوي مرشحاً بقوة للانضمام إلى بايرن ميونخ الألماني في الموسم الماضي، لكن اللاعب الشاب قرر البقاء مع تشيلسي، بعد تأكد قدوم المدرب فرانك لامبارد، ليوقع على عقد جديد مع البلوز يمتد لخمسة أعوام مقابل راتب أسبوعي يساوي 120 ألف جنيه استرليني.





وقال أودوي : " لامبارد آمن بقدراتي، إنه يطلب مني العمل بجد من أجل تطوير موهبتي، الأمور تسير بشكل جيد بصحبة تشيلسي، بمقدوري أن أصبح لاعباً مذهلاً في ستامفورد بريدج، وتحقيق العديد من الانجازات بصحبة البلوز ".





وتابع : " لقد اتخذت القرار الصحيح في البقاء مع تشيلسي، أحببت النادي منذ اليوم الأول، الجميع يؤمن بقدراتي، أما أنا، فأسعى إلى تقديم الأفضل من أجل الجميع ".





واختتم، أنه يشعر بالسعادة داخل قاعدة البلوز خاصة تحت ولاية فرانك لامبارد المدير الفني، والذي يؤمن بقدراته الفنية وبات يعتمد على خدماته.



