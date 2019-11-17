Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل ستبني مصر معبدا يهوديا في العاصمة الجديدة؟.. (فيديو)

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:40 ص
Advertisements
معبد يهودي
معبد يهودي
جرجس ميلاد
Advertisements
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة شائعات حول العاصمة الإدارية الجديدة، من بينها اعتزام مصر بناء معبدا يهوديا، وبناء سور عملاق حول العاصمة.

وكشف العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، عدم صحة هذه الشائعات، مؤكدًا أن هذا الحديث عار عن الصحة تماما.

وأكد "الحسيني" أن مصر تواجه إعلام مغرض سواء إقليمي أو دولي، لافتًا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يعد من المشروعات الكبرى للدولة، والتشكيك فيه بدأ منذ بدايته، معلقًا: "مش كانوا بيقولوا فنكوش!".

وتابع: "ما يتردد بشأن إقامة أسوار بارتفاع 7 أمتار بالعاصمة شائعة لا أساس لها من الصحة"، لافتًا إلى أن مساحة العاصمة تضاهي مساحة دولة سنغافورة وتصل إلى 170 ألف فدان ولا صحة لإقامة أسوار حولها، معلقًا: "هنعمل سور حولين مشروع بحجم دولة !.. مش منطق".

وعن إقامة معبد يهودي في العاصمة، قال الحسيني: "نحترم كل الأديان السماوية.. بس هما فين اليهود في مصر! ونسبتهم قد ايه! عشان نعملهم معبد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معبد يهودي مصر العاصمة الأدارية الجديدة

أخبار تهمك

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ نصف ساعة

عاجل صورة صادمة لخالد سليم.. والجمهور يتفاجأ: "شكله عيان"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. أول رد من هاني شاكر على حمو بيكا بعد اعتذار الأخير رسميا

منذ حوالي 9 ساعات

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 نايل سات - تردد وطريقه استقبال قناة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة قوية لـ"البدري"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ يوم

مفاجأة.. رونالدو يعود لريال مدريد في الشتاء

منذ أقل من ساعة

رد فعل غير متوقع من ياسمين صبري على فيديو يسخر منها

منذ حوالي 6 ساعات

رونالدو يجهز حقائبه.. تعرف على الموعد وقيمة الصفقة

منذ أقل من ساعة

تزامنًا مع افتتاح قناة الزمالك.. هدية كبيرة من مرتضى منصور للجماهير

منذ حوالي 16 ساعة

مظهر شاهين يكشف علاقة "الساحر عزام" بالجن (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"البداية استغاثة والنهاية اغتصاب".. تفاصيل جديدة في خطف فتيات الليل بأكتوبر

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

منذ حوالي 23 ساعة

منع نجمة شهيرة من الغناء في إحدى الحفلات!

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الحسيني: "نسعى لتسكين 5 مليون مواطن بانتهاء بناء العاصمة الإدارية"

متحدث 'العاصمة الإدارية': مصر تدخل عصر ناطحات السحاب

مصطفى ثابت: "دول العالم تتحدث عن مؤتمرات الشباب.. ومصر مش بتعمل فنكوش" (فيديو)

عاجل.. الحكومة تعلق على "بناء أسوار فولاذية حول العاصمة الجديدة"

المتحدث باسم العاصمة الإدارية يكشف حقيقة إنشاء معبد يهودي (فيديو)

حقيقة وجود معبد يهودي بالعاصمة الجديدة.. وفضيحة مدوية للنظام التركي.. أبرز أخبار التوك شو يوم السبت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:37 ص

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

عاجل صورة صادمة لخالد سليم.. والجمهور يتفاجأ: "شكله عيان"

06:41 ص

مظهر شاهين يكشف علاقة "الساحر عزام" بالجن (فيديو)

05:33 ص

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

10:01 م

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status