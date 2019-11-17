هل ستبني مصر معبدا يهوديا في العاصمة الجديدة؟.. (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة شائعات حول العاصمة الإدارية الجديدة، من بينها اعتزام مصر بناء معبدا يهوديا، وبناء سور عملاق حول العاصمة.





وكشف العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، عدم صحة هذه الشائعات، مؤكدًا أن هذا الحديث عار عن الصحة تماما.





وأكد "الحسيني" أن مصر تواجه إعلام مغرض سواء إقليمي أو دولي، لافتًا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يعد من المشروعات الكبرى للدولة، والتشكيك فيه بدأ منذ بدايته، معلقًا: "مش كانوا بيقولوا فنكوش!".





وتابع: "ما يتردد بشأن إقامة أسوار بارتفاع 7 أمتار بالعاصمة شائعة لا أساس لها من الصحة"، لافتًا إلى أن مساحة العاصمة تضاهي مساحة دولة سنغافورة وتصل إلى 170 ألف فدان ولا صحة لإقامة أسوار حولها، معلقًا: "هنعمل سور حولين مشروع بحجم دولة !.. مش منطق".





وعن إقامة معبد يهودي في العاصمة، قال الحسيني: "نحترم كل الأديان السماوية.. بس هما فين اليهود في مصر! ونسبتهم قد ايه! عشان نعملهم معبد".