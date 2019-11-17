الأنبا نيقولا يشرح تفاصيل الاختلاف في مدة صوم الميلاد والاحتفال بالعيد بين الكنائس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن مدة الصوم عيد الميلاد في كنيسة الروم الأرثوذكس هي أربعين يومًا تبدأ من الخامس عشر من شهر نوفمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر.





وأوضح " أنطونيو"، عبر حسابة الشخصي علي مواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، بأن عيد ختان الرب يسوع المسيح بالجسد يكون في الأول من يناير، أما الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، يكون في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.





وأضاف مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، أن كنيسة الروم الكاثوليك، قد اختصرت مدة الصوم وجعلت مدته خمسة عشر يومًا، بدءًا من العاشر من شهر يناير حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، ليكون الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.





ولفت الي أن كنيسة السريان الأرثوذكس، قد اختصرت أيضًا مدة الصوم وجعلته خمسة وعشرين يومًا، حيث يبدءًا من الأول من شهر يناير حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، ليكون الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.





وتابع: أما الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية فقد حافظت على مدة الأربعين يومًا، حيث ببدءًا من السادس والعشرين من نوفمبر حتى الخامس من يناير، ليكون الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في السادس من شهر يناير.





وأشار إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد حافظت على مدة الأربعين يومًا، يبدأ من التاسع عشر من شهر هاتور القبطي (نوفمبر يولياني) حتى الثامن والعشرين من شهر كيهك القبطي ( يناير يولياني)، ليكون الإحتفال بعيد الميلاد المجيد في التاسع والعشرين من شهر كيهك الموافق السابع من شهر يناير.