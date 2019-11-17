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عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل بسبب تأخر مستحقاته المالية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:23 ص
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دجانيني تفاريس
دجانيني تفاريس
السيد علي
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أفادت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي السعودي، أن مهاجم الرأس الأخضر، دجانيني تفاريس، قد هدد بالرحيل عن الفريق، خلال الفترة الأخيرة.

وقالت المصادر، إن اللاعب أرسل لإدارة النادي الحالية برئاسة أحمد الصائغ مطالبًا بمستحقاته المالية المتأخرة كاملة وإلا سيضطر لفسخ التعاقد، وعدم الإنصياع للجهز الفني للفريق بسبب الأمر.

ونشرت صحيفة "الرياض" السعودية، تقرير تؤكد خلاله أن دجانيني يطالب النادي بمبلغ مالي كبير، وذلك نتيجة تأخر دفعة مستحقة ورواتبه لفتره وصلت إلي أربعة أشهر، وهو الأمر الذي أجبر اللاعب على التهديد بفسخ العقد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو تسليمه مستحقاته المالية.

وواصلت الصحيفة في تقريرها المنشور، أن إدارة الصائغ تبحث بشكل جدي مع المدير التنفيذي أحمد با معوضة إيجاد حل لمستحقات دجانيني تفاريس وبعض اللاعبين الأخرين الذين ياعنو من نفس المشكلة المزمنة في النادي.

وذكرت تقارير سعودية أن الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة والعضو الذهبي في النادي بعقد جمعية عمومية طارئة، لحل مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة أحمد الصائغ.

ويتواجد نادي الأهلي السعودي في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، متأخرًا عن الهلال والنصر أصحاب المركزين الأول والثاني بثلاث نقاط.

ويستعد الأهلي لملاقاة الفيصلي يوم السبت الموافق 23 من الشهر الجاري في مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي.

يذكر أن نادي الأهلي يمر بظروف عصيبة بسبب الخلافات التي نشبت بين الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة ورئيس النادي أحمد الصائغ.

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