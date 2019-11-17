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مقابل سيارة و200 ألف يورو.. مشجعون يرفضون تشجيع خصم فريقهم المفضل

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:08 ص
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أرشيفية
أرشيفية
على شحاتة
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جسد مجموعة من المشجعين الألمان أسمى معاني الوفاء والأنتماء للفرق التي يشجعوها، جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني رفضوا خلاله العديد من الإغراءات المادية مقابل تشجيع أندية منافسة في نفس المسابقة المحلية، وعلى الرغم من العروض التي تجاوزت مئات الألالف من الدولارات. 

كانت البداية مع مشجع لفريق بايرن ميونخ الألماني الذي رفض تشجيع فريق بروسيا دورتموند مقابل سيارة أحدث موديل عرضها عليه البرنامج قائلاً: سأكون خلف البايرن للأبد.

أما مشجع بروسيا دورتموند فرفض وضع صورته على حافلة الفريق المنافس مقابل 200 الف دولار و سيارة قائلا: لن أستطع تغير هويتي .

وفي المقابل عبر مشجع فريق شالكه رفض للإغراء الكبير المقدم من البرنامج مقابل تشجيع فريق كولن وحاول ترك البرنامج والرحيل. 


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الكلمات المفتاحية

شالكة جماهير بروسيا دروتموند بايرن ميونخ الدوري الالماني

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