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تصفيات أمم أوروبا.. ترتيب المجموعة السابعة بعد نهاية المرحلة التاسعة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:12 ص
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المنتخب البولندي
المنتخب البولندي
عبدالقادر عرابي
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أسدل الستار على مواجهات المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 التي ستقام الصيف المقبل في عدة مدن أوروبية.

وكشفت المجموعة عن متأهل جديد وهو المنتخب النمساوي الذي تغلب بصعوبة على ضيفه المقدوني، بينما فاز منتخب هولندا المتأهل سلفاً على منتخب الكيان الصهيوني، فيما حقق منتخب سلوفينيا فوزاً مستحقاً على منتخب لاتفيا في مباراة تحصيل حاصل، ليتم حسم أمر المجموعة قبل الجولة الأخيرة من التصفيات.

الكيان الصهيوني - بولندا

تغلب منتخب بولندا المتأهل، على مضيفه منتخب الكيان الصهيوني في الجولة التاسعة بملعب "تيدي ستاديوم" بمدينة القدس المحتلة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

سجل هدفين منتخب بولندا جريوريس كريتشوفياك في الدقيقة 4 وكريستوف بيونتيك في الدقيقة 54، بينما سجل هدف أصحاب الأرض مؤنس دبور في الدقيقة 88.

النمسا - مقدونيا

تأهل المنتخب النمساوي للنهائيات رسمياً بالفوز على ضيفه منتخب مقدونيا بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة، بملعب "إرنست هابل" بالعاصمة فيينا.

تقدم منتخب النمسا بهدفين عبر دافيد آلابا في الدقيقة 7 وستيفان لاينر في الدقيقة 48، قبل أن يقلص الضيوف الفارق عبر فلاتكو ستويانوفيسكي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

سلوفينيا – لاتفيا

وحقق منتخب سلوفينيا فوزاً صغيراً على منتخب لاتفيا بهدف نظيف سجله لاعب منتخب لاتفيا إجورس تاراسفوس في الدقيقة 53 بالخطأ في مرماه، حيث لم يشفع هذا الفوز للمنتخب السلوفيني في التأهل بعد فوز المنتخب النمساوي، لتتبخر آماله في التأهل رسمياً.

ترتيب المجموعة السابعة من تصفيات أمم أوروبا

1- بولندا 22 نقطة (تأهلت رسمياً)
2- النمسا 19 نقطة (تأهلت رسمياً)
3- سلوفينيا 14 نقطة
4- مقدونيا 11 نقاط
5- الكيان الصهيوني 11 نقاط
6- لاتفيا دون رصيد

مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أوروبا

لاتفيا - النمسا (داوجافا ستاديوم - ريجا) 19 نوفمبر
مقدونيا – الكيان الصهيوني (ملعب فيليب الثاني - سكوبي) 19 نوفمبر
بولندا - سلوفينيا (الملعب الوطني – وارسو) 19 نوفمبر
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