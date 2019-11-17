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تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:03 ص
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قناة تايم سبورت
قناة تايم سبورت
علاء خليف
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يتصدر تردد قناة تايم سبورت محركات البحث في هذه الفترة على موقع جوجل وبعض مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، خاصة وأن بعدما أصبحت هذه القناة من أهم القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي، حيث تنقل مباريات منتخب مصر الأول والأوليمبي، بالإضافة لمباريات الدوري المصري الممتاز، كما تقدم عبر شاشتها مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية لمتابعة أهم أخبار الساحرة المستديرة، وتغطية كافة الأحداث علي الساحة الرياضية بمصر.


وتنقل القناة المصرية TIME SPORTS مباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمقامة بمصر حاليًا وتستمر حتي 22 نوفمبر الجاري، حيث منحت القناة فرصة رائعة للجمهور المصري لمتابعة مباريات منتخبنا الأوليمبي في البطولة الإفريقية والتي وصل فيها للدور نصف النهائي للبطولة.


كيفية استقبال تردد قناة تايم سبورت المصرية أرضيًا وفضائيًا؟:


يمكن استقبال تردد قناة تايم سبورت الرياضية المصرية عبر البث الفضائي على القمر الصناعي (نايل سات)، عبر التردد (11449)، معدل الترميز (27500)، معامل تصحيح الخطأ (5/6).

والقناة متاحة أيضًا بدقة عالية عبر البث الأرضي علي أجهزة التليفزيون عبر تردد UHF 32، ويحتاج استقبال القناة على التليفزيون الأرضي (إريال عادي)، ثم تقوم باستقبال دعم البث الأرضي الرقمي في شاشة التلفزيون، ثم تذهب إلى الإعدادات ثم الذهاب إلى القنوات وعمل توليف تلقائي من إعداد القناة، واختيار بحث رقمي فقط، واختيار قناة تايم سبورت.


وتنقل قناة TIME SPORTS مباريات منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا على التردد الأرضي.


مشوار منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا:

حقق منتخب مصر الأوليمبي نتائج مذهلة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، حيث حصد "العلامة الكاملة" في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية برصيد 9 نقاط، بعدما تغلب علي منتخب مالي بهدف دون مقابل في مباراة الجولة الأولي بالبطولة، بينما فاز على منتخب غانا بنتيجة 3-2 في مباراة الجولة الثانية، واختتم الدور الأول بالفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1، وتأهل لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي.


وشهدت مباريات الدور الأول تألق مهاجم الزمالك مصطفي محمد رفقة منتخبنا الوطني، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات خاضها في البطولة الإفريقية حتي الآن، ويتصدر قائمة هدافي البطولة، وأصبح على أعتاب الانفراد بلقب أكثر اللاعبين تهديفًا في الثلاث نسخ التي أقيمت بالبطولة منذ إنطلاقها عام 2011 ويحتاج هدفين فقط.


موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا القادمة على قناة TIME SPORT:

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب جنوب إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة ا لقاهرة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 نوفمبر لعام 2019 علي استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة القارية المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، وستكون المباراة مذاعة عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت، كما ستكون منقولة فضائيًا عبر قنوات بي إن سبورتس المشفرة
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