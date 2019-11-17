موعد مباراة مصر القادمة أمام جزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا 2021

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة الكابتن حسام البدري، لمواجهة نظيره منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقبلة المقامة في الكاميرون 2021.





قبل موعد مباراة مصر القادمة ضد جزر القمر تعرف علي نتيجة الفراعنة في الجولة الأولي :





تعادل منتخب مصر علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره منتخب كينيا ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات، من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقامة في الكاميرون 2021 بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، علي ملعب برج العرب الدولي بمدينة الاسكندرية.





وحقق منتخب جزر القمر، فوزاً هاما خارج أرضه، على منتخب توجو، على ملعب الأخير بهدف دون رد لحساب نفس المجموعة السابعة، ويتصدرها برصيد 3 نقاط.





قبل موعد مباراة مصر القادمة ضد جزر القمر تعرف أخبار الفراعنة :





وإختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، أولى تدريباته في جزر القمر، استعدادا لمواجهة الأخير، بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، واشتملت التدريبات، على تمرينات استشفائية للاعبين عقب مدة السفر الطويلة، فيما عقد البدري، جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين، من أجل حثهم على ضرورة اللعب من أجل الفوز فقط وتحقيق الثلاث نقاط.





تعرف على موعد مباراة مصر القادمة ضد جزر القمر :





ويحل المنتخب الوطني ضيفا على نظيره منتخب جزر القمر يوم الإثنين المقبل الموافق 18 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021 علي ملعب الأخير في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة علي ملعب جزر القمر الدولي.





ويغيب عن صفوف منتخب مصر كل من محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي و حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي و أحمد جمعة مهاجم المصري بسبب الإصابة.

