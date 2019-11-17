"ليلة حمراء ومقاطع إباحية و30 فتاة ليل".. حكاية سقوط عصابة "الخليجي المزيف" في وكر الحرام بأكتوبر





طريقان للوصول إلى الضحايا

"رحلتهم بدأت من الملاهي الليلية".. ولخداعهن وضعوا خطة شريرة كان قائدها الشيطان، حينما قرروا التشكيل العصابي المكون من 5 أشخاص، على أن يكون أمام السيدات في السقوط طريقين، إحداهما الملاهي الليلية والكافيهات التي يملأها الفتيات الساقطات الـ"ركلام"، والطريق الآخر عبارة عن "كوافير" كان يعمل به أحدهم في وقت سابق، ليسرق بيانات وأرقام عملاء المحل وتكون هذه هي البداية.



"اقنعهن أنه ثري".. بدأ الشاب في خداعهن، واعتاد السهر في الملاهي الليلية، والتحدث باللهجة الخليجية حتى يقنع ضحاياه بأنه "ثري عربي" سوف ينفق كل أمواله عليهن، وفي هذه اللحظة يختفي أصدقاءه من المشهد تمامًا حتى لا أحد يشك بهم.





وكر الذئاب

"شقة بأكتوبر".. استأجرت عصابة "الخليجي المزيف" شقة سكنية في أفضل منطقة بأكتوبر وهي "هرم سيتي"، لتكون وكرا لتنفيذ خطتهم الشريرة، وفي ذات الوقت بدأ الشاب الخليجي المزيف في تحديد مواعيد للقاء معهن، إما عن طريق السهرات الليلة، أو عن طريق الأرقام التي سرقت من عملاء محله الذي كان يعمل به في وقت ما، وبالفعل تسقط السيدات في ذلك الفخ الشرير، ويقوم بتحديد لقاء لممارسة الرزيلة، وينفذ خطته للنهاية، وعندما يتم تحديد الموعد المنتظر، يرسل لها سيارة لأخذها من مكانها المتفق عليها حتى شقته بأكتوبر.



"الذئاب وقعت في الفخ"

كانت البداية لكشف المستور، باستغاثة أطلقتها فتاة تم اختطافها في سيارة بشارع فيصل بمنطقة بولاق الدكرور، وإقامة علاقة جنسية معها، ومن خلال الفحص تبين أن وراء الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكون من 5 أشخاص وبينهم شخص يدعى أنه خليجي الجنسية، ويستدرج الفتاة لإقامة علاقة جنسية معها بشقته ثم تُفاجأ الفتاة بوجود شباب آخرين يتبادلون إقامة علاقة جنسية معها تحت تهديد السلاح.



بلاغ عاجل وصل إلى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، يفيد استغاثة فتاة من داخل سيارة ملاكى بشارع فيصل فى بولاق الدكرور، وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية سائق السيارة، وتبين أنه و4 أشخاص آخرين، يستدرجون فتيات الملاهي الليلية، حيث يدعى أحدهم أنه خليجي، ويستدرج الفتاة لممارسة الرذيلة معها، ثم يتولى باقى المتهمين الاعتداء عليها جنسيا وتصويرها عارية، وكشفت التحريات ارتكابهم واقعتين سابقتين،وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



التحقيقات: استدرجوا أكثر من 30 فتاة خلال عملهم الإجرامي

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في الواقعة أن العصابة هم 5 أشخاص بينهم شخص يدعي أنه خليجي الجنسية يستدرجون الفتيات من الملاهي الليلية بشارع الهرم وإجبارهن على إقامة علاقة جنسية، بعد أن تُفاجأ الفتاة بوجود أشخاص آخرين يجبروها لإقامة علاقة جنسية، وتصويرها عارية تحت تهديد السلاح، ولتهديدهن بعدم فضح أمرهن.



كما كشفت التحقيقات، أن أحد الأشخاص يجيد اللهجة الخليجية، وهو قائد التشكيل العصابي، يقوم باستدراج الفتيات لإقامة علاقة جنسية مقابل مبالغ مالية كبيرة، ثم يحصل يأخذ هاتفها ويستخدم أرقامها لاستدراج فتيات أخريات لقضاء ليلة حمراء، واعترفوا أنهم استدرجوا أكتر من 30 فتاة بنفس الطريقة.



"سقطن في قبضة شهواتهن".. والفخ كان "خدعة بسيطة" بدأها الشاب لاصطياد ضحاياه من النساء اللاتي بحثن عن حب المال، وسقطن سبايا بين براثن الذئب البشري الذي لم يكن بمفرده بل رافقه في رحلة إغرائهن مجموعة من أصدقاءه تعاونوا معًا لنسج شباك الرزيلة حولهن، حيق قرر أحدهم أن يتحدث إلى ضحاياه بلهجة وملابس خليجية حتي يغريهن بالسقوط في حب "الثري العربي" الذي يحلمن به.. ولكن القدر كان له رأي آخر.