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منتخب ألمانيا يحسم الصعود لأمم أوروبا بعد الفوز بيلاروسيا برباعية نظيفة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:52 ص
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منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
الفجر الرياضي
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فاز منتخب ألمانيا على ضيفه منتخب بيلاروسيا 4 /صفر في الوقت الذي تعادلت فيه هولندا سلبيا مع مضيفتها ايرلندا الشمالية أمس السبت في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات.

وعلى ملعب بوروسيا بارك تقدم ماتياس جينتر بهدف لألمانيا في الدقيقة 41 ثم أضاف ليون جوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 48 وتكفل توني كروس بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 55 و83.

الفوز رفع رصيد ألمانيا إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة بفارق نقطتين عن منتخب هولندا صاحب المركز الثاني مقابل 13 نقطة لايرلندا الشمالية في المركز الثالث وأربع نقاط لبيلاروسيا في المركز الرابع فيما تأتي استونيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وجاءت اولى ملامح الخطورة للفريق الألماني بعد مضي ثلاث دقائق من البداية عبر ضربة رأس قوية من ليون جوريتسكا لكن الكرة مرت من فوق الشباك.

وكاد إلكاي جوندوجان أن يفتتح التسجيل لألمانيا في الدقيقة السادسة عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ارتطمت بأقدام زميله وهي في طريقها صوب المرمى.

وتوالت الفرص الخطيرة للفريق الألماني ولعل اخطرها تسديدة صاروخية من ماتياس جينتر لكن الكرة لمست قدم أحد المدافعين قبل أن يبعدها الحارس الكسندر جوتور بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

واوشك توني كروس على افتتاح التسجيل للماكينات في الدقيقة 20 عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة لمست الشباك من الخارج.

ومرت أول نصف ساعة من المباراة وسط سيطرة مطلقة للفريق الألماني وهجمات متتالية على مرمى منتخب بيلاروسيا، الذي اكتفى بأداء الدور الدفاعي دون أن يشكل أي خطورة تذكر على مرمى الحارس مانويل نوير.

واهدر تيمو فيرنر فرصة محققة لألمانيا في الدقيقة 38 بعدما تلقى تمريرة رائعة من سيرجي جنابري أمام المرمى مباشرة لكنه سدد برأسه خارج الشباك.

وعلى عكس سير اللعب تماما كادت بيلاروسيا أن تخطف هدف التقدم قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عبر تسديدة قوية من إيجور ستاسيفيتش لكن مانويل نوير تفوق على نفسه وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وجاء هدف التقدم أخيرا للماكينات الألمانية قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول بواسطة ماتياس جينتر الذي تلقى تمريرة رائعة من سيرجي جنابري أمام المرمى مباشرة ليسدد بكعبه في الشباك.

وكاد جوندوجان أن يضيف الهدف الثاني لألمانيا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة لمست الشباك من الخارج.

وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني أحرز جوريتسكا الهدف الثاني لألمانيا عبر ضربة ركنية وصلت له من الناحية اليمنى ليسدد من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وأنقذ الحارس الكسندر جوتور مرمى بيلاروسيا من هدف ثالث في الدقيقة 53 وتصدى بأطراف أصابعه لتسديدة ذكية من تيمو فيرنر.

ووضع توني كروس بصمته بهدف رائع في الدقيقة 55 إثر تمريرة من جينتر على حدود منطقة الجزاء قابلها نجم وسط ريال مدريد بتسديدة مباشرة في الشباك.

وكان بافيل نيخايشيك قريبا جدا من الرد بهدف لبيلاروسيا في الدقيقة 58 بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة بجوار القائم الأيمن لمرمى نوير.

وضاعت فرصة أخرى مؤكدة لبيلاروسيا في الدقيقة 69 بعد عرضية متميزة من إيجور ستاسيفيتش أمام المرمى مباشرة حيث قابلها ستانيسلاف دراجون بضربة رأس قوية لكن بجوار القائم.

ورد المنتخب الألماني بهجمة سريعة انتهت بضربة رأس قوية من جوريتسكا ولكن حارس بيلاروسيا تصدى لها ببراعة.

وحصل منتخب بيلاروسيا على ضربة جزاء نتيجة مخالفة ضد روبن كوخ، لكن نوير تصدى لضربة الجزاء التي نفذها إيجور ستاسيفيتش في الدقيقة 75.

وقبل ست دقائق من النهاية سجل توني كروس الهدف الثاني له والرابع لألمانيا بعدما تلاعب بالدفاع البيلاروسي وسدد كرة قوية في الشباك.
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