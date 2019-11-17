Advertisements
Advertisements
Advertisements

تصفيات أمم أوروبا.. ترتيب المجموعة الخامسة بعد نهاية مباراة كرواتيا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:50 ص
Advertisements
منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا
عبد القادر عرابي
Advertisements
كشفت مباريات المجموعة الخامسة من تصفيات أمم أوروبا 2020 عن متأهل جديد وهو المنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم 2018، بعد أن سحق المنتخب السلوفاكي بثلاثية مقابل هدف ليتأهل رفاق لوكا مودريتش رسمياً للنهائيات، وأطاح بالسلوفاك خارج سباق التأهل.

بينما حقق منتخب ويلز المطلوب وفاز على أذربيجان لتنتعش آماله كثيراً في التأهل، مستغلاً سقوط منتخب سلوفاكيا في أرض الكروات، ليضرب موعداً حاسماً مع المنتخب المجري في ختام التصفيات.

أذربيجان – ويلز

أنعش رفاق جاريث بيل آمالهم في التأهل، بعد الفوز على أذربيجان في الجولة السابعة في المواجهة التي شهدها ملعب "باكسيل أرينا" في العاصمة الآذرية باكو.

سجل هدفي ويلز كيرفير موور في الدقيقة 10 و هاري ويلسون في الدقيقة 34، لتنتعش آمال ويلز في التأهل مستغلين سقوط سلوفاكيا أمام كرواتيا، وتككون مباراة المجر وويلز في الجولة القادمة حاسمة في صعود المنتخبين رفقة كرواتيا.

كرواتيا – سلوفاكيا

قلب منتخب كرواتيا تأخره بهدف "روبيرت بوزينيك" في الدقيقة 32، لفوز بثلاثية نيكولا فلازيتش في الدقيقة 56 و برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 60 وإيفان بيرسيتش في الدقيقة 74، ليتأهل وصيف كأس العالم للنهائيات رسمياً.
ترتيب المجموعة الخامسة.

1- كرواتيا 17 نقطة من 8 مباريات (تأهلت رسمياً)

2- المجر 12 نقطة من 7 مباريات
3- ويلز 11 نقطة من 7 مباريات
4- سلوفاكيا 10 نقاط من 7 مباريات
5- أذربيجان نقطة واحدة من 7 مباريات

مباريات الجولة الثامنة والأخيرة

ويلز – المجر (كارديف سيتي ستاديوم) 19 نوفمبر
سلوفاكيا – أذربيجان (ملعب أنتونا مالاتينسكيو) 19 نوفمبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يورو 2020 منتخب كرواتيا اليوم منتخب كرواتيا فرنسا 2020 اليوم أمم أوربا2020 أمم أوربا ألمانيا 2020

أخبار تهمك

تعرف علي اسعار السيارات الكورية في مصر خلال "نوفمبر"

منذ حوالي 7 ساعات

"البداية استغاثة والنهاية اغتصاب".. تفاصيل جديدة في خطف فتيات الليل بأكتوبر

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة هامة من محمد صلاح للاعبي منتحب مصر قبل موقعة جزر القمر

منذ حوالي 7 ساعات

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 نايل سات - تردد وطريقه استقبال قناة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يفاجيء تركي آل الشيخ (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة قوية لـ"البدري"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من هاني شاكر على حمو بيكا بعد اعتذار الأخير رسميا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار ريال مدريد: السيتي يحسم صفقة نجم الريال و4 صفقات تقترب من الملكي وصفقة تبادلية بين الريال وآرسنال وقنبلة شتوية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ يوم

تزامنًا مع افتتاح قناة الزمالك.. هدية كبيرة من مرتضى منصور للجماهير

منذ حوالي 8 ساعات

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019.. لمعرفة تردد قناة Zamalek Channel فور انطلاقها اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

تردد قناة الزمالك Zamalek TV وكيفية استقبالها وأبرز برامجها وموعد انطلاقها اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

منتخب نيجيريا يحجز تذكرة العبور لبطولة أمم أفريقيا

المجر تنتزع فوزا غاليا من كرواتيا في تصفيات يورو 2020

سلوفاكيا تقسو على أذربيجان بخماسية في تصفيات يورو 2020

تصفيات يورو 2020.. كرواتيا تعبر المجر وتعزز صدارتها

عاجل - إصابة جديدة تضرب صفوف برشلونة

kora live| مشاهدة مباراة ويلز وأذربيجان بث مباشر اليوم 16-11-2019 في تصفيات اليورو 2020

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:01 م

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

عاجل.. أول رد من هاني شاكر على حمو بيكا بعد اعتذار الأخير رسميا

12:23 ص

عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى

07:56 م

عاجل.. فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم كهربا

09:51 م

عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة قوية لـ"البدري"

10:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status