موعد مباراة البرتغال ضد لوكسمبورج اليوم الأحد 17-11-2019 بتصفيات يورو 2020

يلتقي منتخب لوكسمبورج مع منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو اليوم الأحد 17 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.





القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد لوكسمبورج :-





وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين منتخب البرتغال ومنتخب لوكسمبورج عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.





موعد مباراة البرتغال ضد لوكسمبورج :-





وسوف تقام المباراة بين منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو ومنتخب لوكسمبورج في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثالثة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.





وكان منتخب البرتغال قد نجح في سحق منتخب ليتوانيا منذ أيام قليلة بنتيجة 6-0 في مباراة قد أحرز خلالها كريستيانو رونالدو هاتريك بشباك المنتخب الليتواني.





ترتيب مجموعة البرتغال في تصفيات اليورو :-



