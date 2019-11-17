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تعرف على السبيل الوحيد أمام بنزيما لتمثيل منتخب الجزائر عقب أزمة فرنسا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:30 ص
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بنزيما
بنزيما
علي ماهر حلمي
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أوضحت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة، أن هناك سبباً واحداً فقط يجعل اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، يمثل منتخب منتخب الجزائر بدلاً من فرنسا.

وأفادت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:" بنزيما الجزائري الأصل عليه أن يتخلى عن الجنسية الفرنسية إذا أراد أن يحاول اللعب مع منتخب الجزائر".

وكان قد رد ‏كريم بنزيما على رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي أغلق بدوره باب المنتخب الفرنسي في وجه مهاجم ريال مدريد، حيث قال له: " دعني ألعب في البلدان التي أكون مؤهلاً لألعب فيها وسوف ترى".

وأضافت صحيفة ماركا:" ‏كريم بنزيما يفتح بلا شك خيار تمثيل منتخب والديه وهو منتخب الجزائر، ولكن تنص القوانين في الفيفا أن أي لاعب مثل أي منتخب عضو في الإتحاد في مباراة رسمية بشكلٍ جزئي، أو بشكلٍ كامل لا يحق له تمثيل دولة أخرى، إلا في حالة إستثناء وحيدة كما تنص المادة 18 من قانون الفيفا".

وتابعت الصحيفة: "أن هذه الحالة هي أن تقوم فرنسا بسحب الجنسية الفرنسية من كريم بنزيما وكما تنص الفقرة 2 من المادة 15 يستطيع بعدها تمثيل أي منتخب ولكن فرنسا هي من عليها تجريد بنزيما من جنسيته ، بعدها يحق له أن يمثل بلد آخر".

وأكملت الصحيفة:" ‏يحق لبنزيما تقديم طلب لإتحاد الفيفا كما تنص المادة 1 والمادة 2 من قانون الفيفا وأن يتم تقديم طلب خطي، مدعم بكافة الشروط وحسب الأصول، ولا يجوز لـ اللاعب تمثيل أي منتخب آخر حتى تقرر لجنة المنازعات في الفيفا لان بنزيما منزعج من تصريحات رئيس الإتحاد الفرنسيّ، ويفكر في كيفية تقديم شكوى للفيفا بخصوص ذلك وبأن رئيس الإتحاد لا يحق له أن يغلق الباب في وجه مسيرته الدولية".

وإختتمت الصحيفة تقريرها: "‏بنزيمة يستغرب تصريحات رئيس الإتحاد الفرنسيّ لأن العلاقة التي تجمعه معه طيبة، خاصة أنه ظل صامتاً وعلى قدر كبير من الإحترام والمهنية على الرغم من العقوبات، بنزيما لا يريد لأحد أن ينهي مسيرته الدولية ويرى أنه هو فقط من يقرر ذلك".
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