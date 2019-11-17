Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتائج مباريات تصفيات أمم إفريقيا اليوم السبت 16/11/2019

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:35 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
حسام مجدي
Advertisements
انتهت اليوم السبت 19 نوفمبر رسميا منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021.


مباريات اليوم من تصفيات كأس أمم إفريقيا

ولعبت اليوم أخر مباراتين من منافسات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021.


نتائج مباريات اليوم من تصفيات أمم إفريقيا

ويستعرض لكم موقع "الفجر" نتايج مباريات اليوم من تصفيات أمم إفريقيا كالآتي:

مدغشقر × إثيوبيا

وانتهت هذه المباراة بفوز منتخب مدغشقر على نظيره منتخب إثيوبيا بهدف مقابل لا شئ.

كوت ديفوار × النيجر

بينما انتهت هذه المباراة بفوز منتخب كوت ديفوار على نظيره منتخب النيجر بهدف مقابل لا شئ أيضا.


نتائج مباريات الأمس من تصفيات كأس أمم إفريقيا

المغرب × موريتانيا
انتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

تونس × ليبيا
فيما انتهت هذه المباراة بفوز تونس بأربعة أهداف مقابل هدف.

زيمباوبوي × بوتساوانا
كما انتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

تنزانيا × غينيا الإستوائية
فيما استطاع منتخب تنزانيا أن يفوز في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف.


موعد إنطلاق منافسات الجولة القادمة من تصفيات أمم إفريقيا

وتنتطلق غدا الأحد 17 نوفمبر منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021.


وستلعب غدا الأحد 11 مباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021.
Advertisements

أخبار تهمك

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة "القاتل"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف علي اسعار السيارات الكورية في مصر خلال "نوفمبر"

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد: السيتي يحسم صفقة نجم الريال و4 صفقات تقترب من الملكي وصفقة تبادلية بين الريال وآرسنال وقنبلة شتوية

منذ ساعة و نصف

رسالة هامة من محمد صلاح للاعبي منتحب مصر قبل موقعة جزر القمر

منذ حوالي 6 ساعات

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 نايل سات - تردد وطريقه استقبال قناة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

تردد قناة الزمالك Zamalek TV وكيفية استقبالها وأبرز برامجها وموعد انطلاقها اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يفاجيء تركي آل الشيخ (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019.. لمعرفة تردد قناة Zamalek Channel فور انطلاقها اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

"البداية استغاثة والنهاية اغتصاب".. تفاصيل جديدة في خطف فتيات الليل بأكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة قوية لـ"البدري"

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ يوم

عاجل.. أول رد من هاني شاكر على حمو بيكا بعد اعتذار الأخير رسميا (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

منذ ساعتين و 49 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:01 م

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى

07:56 م

عاجل.. فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم كهربا

09:51 م

عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة قوية لـ"البدري"

10:12 م

عاجل.. أول رد من هاني شاكر على حمو بيكا بعد اعتذار الأخير رسميا (فيديو)

12:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status