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ملخص نتائج أبرز مباريات السبت 16 / 11 / 2019 من مختلف ملاعب العالم

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:27 ص
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بلجيكا
بلجيكا
علاء خليف
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أقيمت يوم السبت، الموافق 16 نوفمبر لعام 2019 العديد من المواجهات الهامة والقوية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، ومباريات ختام الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا (كان 2021).


ويستعرض "الفجر الرياضي" ملخص نتائج أبرز مباريات اليوم السبت 16 / 11 / 2019:-

- تصفيات أمم إفريقيا 2021:

اختتمت مساء السبت منافسات الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، حيث تغلب منتخب مدغشقر على ضيفه منتخب إثيوبيا بهدف دون مقابل، وفاز منتخب كوت ديفوار على نظيره النيجر بنفس النتيجة ضمن المجموعة الحادية عشر بالتصفيات الإفريقية.


وتقاسم منتخبي مدغشقر وكوت ديفوار صدارة ترتيب المجموعة الحادية عشر برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما بقي رصيد منتخبي إثيوبيا والنيجر خال من النقاط بعد خسارتهما بالجولة الأولي.


- تصفيات أمم أوروبا 2020:

أقيمت 10 مواجهات قوية يوم السبت ، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، حيث خسر منتخب قبرص أمام ضيفه منتخب اسكتلندا بنتيجة 2 – 1، بينما فاز منتخب ويلز خارج ملعبه على منتخب إذربيجان بنتيجة 2-0، وفاز كازاخستان على مضيفه سان مارينو بنتيجة 3 – 1.


واكتسح منتخب بلجيكا مضيفه منتخب روسيا بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت على الأراضي الروسية، وتغلب منتخب كرواتيا على نظيره منتخب سلوفاكيا بنتيجة 3-1، بينما تعادل منتخب هولندا مع مضيفه إيرلندا الشمالية سلبيًا، واكتسح المنتخب الألماني ضيفه روسيا البيضاء برباعية نظيفة.


وفاز منتخب النمسا على منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 2-1، بينما تغلب منتخب بولندا علي الكيان الصهيوني بنتيجة 2-1، وفاز منتخب سلوفانيا علي منتخب لاتفيا بهدف نظيف.


- الدوري البرازيلي:

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة قمة مباريات الجولة الـ33 من الدوري البرازيلي بين سانتوس وساو باولو، والتي جمعتهما مساء السبت علي ملعب "ايستاديو وربانو كاليرا"، سجل الهدفين (كارلوس سانشيز "ركلة جزاء"، دانييل ألفيس).


- الدوري الجزائري:

أقيمت مباراتين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الجزائري، حيث تغلب فريق شباب بلوزداد على ضيفه جمعية أوليمبي الشلف بهدف دون مقابل، بينما حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة شبيبة الساورة ومولودية وهران التي أقيمت على ملعب الأول.


- كأس الخليج العربي الإماراتي:

شهدت منافسات بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي إقامة 3 مباريات يوم السبت، حيث فاز العين على الظفرة 2-0، وخسر الشارقة على حتا بهدف دون مقابل، بينما تغلب الوصل على بني ياس بهدفين دون مقابل.


- مباريات ودية:

جمعت مباراة ودية دولية منتخب كولومبيا مع نظيره بيرو على استاد "هارد روك" اليوم السبت، وانتهت بفوز المنتخب الكولومبي بهدف دون مقابل سجله اللاعب (ألفريدو موريلوس) بالدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء
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