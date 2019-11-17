عاجل "يدخن سيجارة".. أول ظهور للزعيم عادل إمام بعد شائعة وفاته (صور)





كواليس فالنتينو

وظهر المخرج رامي إمام في الفيديو الذي نشره من كواليس تصوير مسلسل "فالنتينو"، وعلق قائلا: "احنا في اللوكيشن يجماعة .. وجمبي بيذاكر وبيحفظ.. مفاجأة"، وظهر الزعيم وهو يقرأ السيناريو ويدخن السجائر.



أزمة المسلسل

مسلسل فالنتينو، كان من المفترض عرضه في دارما رمضان 2019، لكنه تم تأجيله بسبب بعض الظروف الإنتاجية والمقرر أن يعرض العام المقبل،حيث انه صور عدد كبير من مشاهد المسلسل.



أحداثه

تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.



أبطال العمل

يشارك في مسلسل فالنتينو بجانب الزعيم عادل امام، دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، داليا البحيري، حمدي الميرغني، وفاء صادق، وغيرهم من النجوم ومن إخراج رامي امام، وتأليف إيمن بهجت قمر.

وطمـأن من جانبه جمهور الزعيم على حالته الصحية.