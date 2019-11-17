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عاجل "يدخن سيجارة".. أول ظهور للزعيم عادل إمام بعد شائعة وفاته (صور)

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:28 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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نشر رامي إمام، مقطع فيديو عبر حسابه الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" للزعيم عادل إمام، وهو من داخل كواليس مسلسل "فالنتينو" المقرر عرضه في دارما رمضان 2019.

 رامي، نشر الفيديو كرد على شائعات وفاة والده، التي انتشرت خلال الفترة الماضية عبر السوشيال ميديا بطريقه كبيرة.

 وطمـأن من جانبه جمهور الزعيم على حالته الصحية.

كواليس فالنتينو
وظهر المخرج رامي إمام في الفيديو الذي نشره من كواليس تصوير مسلسل "فالنتينو"، وعلق قائلا: "احنا في اللوكيشن يجماعة .. وجمبي بيذاكر وبيحفظ.. مفاجأة"، وظهر الزعيم وهو يقرأ السيناريو ويدخن السجائر.

أزمة المسلسل
مسلسل فالنتينو، كان من المفترض عرضه في دارما رمضان 2019، لكنه تم تأجيله بسبب بعض الظروف الإنتاجية والمقرر أن يعرض العام المقبل،حيث انه صور عدد كبير من مشاهد المسلسل.

أحداثه 
تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

أبطال العمل
يشارك في مسلسل فالنتينو بجانب الزعيم عادل امام، دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، داليا البحيري، حمدي الميرغني، وفاء صادق، وغيرهم من النجوم ومن إخراج رامي امام، وتأليف إيمن بهجت قمر.



عاجل "يدخن سيجارة".. أول ظهور للزعيم عادل إمام بعد شائعة وفاته (صور)
عاجل "يدخن سيجارة".. أول ظهور للزعيم عادل إمام بعد شائعة وفاته (صور)
عاجل "يدخن سيجارة".. أول ظهور للزعيم عادل إمام بعد شائعة وفاته (صور)
عاجل "يدخن سيجارة".. أول ظهور للزعيم عادل إمام بعد شائعة وفاته (صور)
عاجل "يدخن سيجارة".. أول ظهور للزعيم عادل إمام بعد شائعة وفاته (صور)
عاجل "يدخن سيجارة".. أول ظهور للزعيم عادل إمام بعد شائعة وفاته (صور)
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الكلمات المفتاحية

وفاة عادل أمام عادل إمام الزعيم

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