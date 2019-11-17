أهداف مباراة - ألمانيا 4 × 0 بيلاروسيا | تصفيات يورو 2020

سحق المنتخب الألماني نظيره بيلاروسيا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على أرضية ملعب بوروسيا بارك معقل نادي بروسيا دورتموند، ضمن المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020.





ووقع على رباعية “المانشافت” في المواجهة، كل من ماتياس جينتر وليون جوريتسكا في الدقيقتين 41 و49،





فيما وقع نجم ريال مدريد توني كروس على ثنائية جائت في الدقائق 55 و83 من عمر اللقاء.





وفي نفس السياق تعادل منتخب هولندا على أرض مضيفه منتخب إيرلندا الشمالية ضمن منافسات المجموعة نفسها .





وفيما يلي ترتيب المجموعة الثالثة عقب مواجهات اليوم





ألمانيا : 18 نقطة من 7 جولات.

هولندا: 16 نقطة من 7 جولات.

إيرلندا الشمالية 13 نقطة من 7 جولات.

بيلاروسيا: 4 نقاط من 8 جولات.

إستونيا: نقطة يتيمة من 7 جولات.



