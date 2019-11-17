Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهداف مباراة - ألمانيا 4 × 0 بيلاروسيا | تصفيات يورو 2020

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:19 ص
Advertisements
لاعبي ألمانيا من مواجهة اليوم
لاعبي ألمانيا من مواجهة اليوم
محمد مرعي
Advertisements
سحق المنتخب الألماني نظيره بيلاروسيا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على أرضية ملعب بوروسيا بارك معقل نادي بروسيا دورتموند، ضمن المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020.

ووقع على رباعية “المانشافت” في المواجهة، كل من ماتياس جينتر وليون جوريتسكا في الدقيقتين 41 و49،

فيما وقع نجم ريال مدريد توني كروس على ثنائية جائت في الدقائق 55 و83 من عمر اللقاء.

وفي نفس السياق تعادل منتخب هولندا على أرض مضيفه منتخب إيرلندا الشمالية ضمن منافسات المجموعة نفسها .

وفيما يلي ترتيب المجموعة الثالثة عقب مواجهات اليوم 

ألمانيا : 18 نقطة من 7 جولات.
هولندا: 16 نقطة من 7 جولات.
إيرلندا الشمالية 13 نقطة من 7 جولات.
بيلاروسيا: 4 نقاط من 8 جولات.
إستونيا: نقطة يتيمة من 7 جولات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يورو 2020 منتخب ألمانيا ماتياس جينتر كرة القدم العالمية كاس امم اوروبا 2020 تصفيات اليورو المنتخب الكاميروني

أخبار تهمك

تعرف علي اسعار السيارات الكورية في مصر خلال "نوفمبر"

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يفاجيء تركي آل الشيخ (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة "القاتل"

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 نايل سات - تردد وطريقه استقبال قناة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

تردد قناة الزمالك Zamalek TV وكيفية استقبالها وأبرز برامجها وموعد انطلاقها اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة هامة من محمد صلاح للاعبي منتحب مصر قبل موقعة جزر القمر

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد: السيتي يحسم صفقة نجم الريال و4 صفقات تقترب من الملكي وصفقة تبادلية بين الريال وآرسنال وقنبلة شتوية

منذ ساعة و نصف

"البداية استغاثة والنهاية اغتصاب".. تفاصيل جديدة في خطف فتيات الليل بأكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ يوم

عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة قوية لـ"البدري"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. أول رد من هاني شاكر على حمو بيكا بعد اعتذار الأخير رسميا (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019.. لمعرفة تردد قناة Zamalek Channel فور انطلاقها اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موضوعات متعلقة

في ليلة تألق ثنائي ليفربول.. هولندا تضرب بيلاروسيا بالأربعة في تصفيات يورو 2020

موعد مباراة هولندا وألمانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

يلا شوت STAR مشاهدة مباراة المانيا ضد هولندا بث مباشر – كورة اون لاين المانيا يلا شوت مشاهدة مباراة هولندا اليوم pLuS

بعد التعثر أمام هولندا.. موعد مباراة ألمانيا القادمة في تصفيات يورو 2020

HD اكسترا مشاهدة مباراة المانيا مباشر يلا شوت كورة اون لاين المانيا بث مباشر كورة ستار المانيا وايرلندا بث مباشر

ألمانيا تعيد البسمة على وجوه جماهيرها.. وهولندا تكتسح إستونيا بالتصفيات الأوروبية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:01 م

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى

07:56 م

عاجل.. فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم كهربا

09:51 م

عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة قوية لـ"البدري"

10:12 م

عاجل.. أول رد من هاني شاكر على حمو بيكا بعد اعتذار الأخير رسميا (فيديو)

12:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status